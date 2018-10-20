獨派辦活動反柯夯 幼童也揮拳打「柯文哲」

2018年10月20日 17:48 中時 季節

獨派團體喜樂島聯盟主辦「拒絕中國霸凌，全民公投反併吞」活動，民進黨禁止黨公職人員參加，現場充斥著小綠黨和獨派團體支持者與候選人，此外場內反柯文哲氛圍顯著，甚至有幼稚園的小孩主動揮拳打「柯文哲」。

到場小綠黨和獨派人士包括時代力量立委黃國昌、林昶佐和該黨議員候選人吳錚、彭盛韶、吳韋達，以及自由台灣黨蔡丁貴、基進黨主席陳奕齊、宜蘭縣議員獨立候選人孫博?等，此外場內也可以看到台南市長候選人許忠信、社民黨台北市議員候選人社民黨、台聯台南市議員候選人陳昌輝等人的旗幟或服務團隊。

值得注意的是，儘管民進黨禁止黨公職參加活動，但現場仍可見到民進黨籍台中市議員候選人周永鴻與台南市議員候選人李啟維等人的旗幟，台上主持人也提到具有民進黨籍的前立委陳唐山、前行政院副院長葉菊蘭與現任台北市議員周柏雅等人均有到場，無黨籍的前彰化縣長黃石城也到場。

現場除了不滿民進黨政府不願配合推動獨立公投之外，也對台北市長柯文哲有諸多怨言，無黨籍台北市議員候選人曾勁元的宣傳牌上寫著「不幹檢察官 幹掉柯文哲」(他原本是檢察官)，旁邊他的宣傳小車上寫著「台灣中國一邊一國 扁案是政治事件應予平反」。

還有一位年輕女性手持牌子，上面寫「我獨派 我反柯」，有看起來還沒上小學的小孩被媽媽牽著經過看到牌子，主動朝著牌子上的「柯」字重重打了一拳。台上主持人也意有所指的酸說，有人忽左忽右忽藍忽綠忽紅。

獨派大老金恆煒致詞時，也呼籲台北市選民一個月後市長選舉還是要投給姚文智 ，他說「儘管民進黨上下不見得支持姚文智，但我們要讓他當選，共產黨全力支持甚麼人大家都知道，但這個人我們能投票給他嗎？」

(中時 )