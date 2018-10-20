反對台語等於台灣閩南語 台灣客家語文學會盼官方勿走回頭路

台灣客家語文學會20日舉辦記者會，反對「台語等於台灣閩南語」。（賴佑維攝）

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台灣客家語文學會20日舉辦記者會，反對「台語等於台灣閩南語」。與會者表示，反覆以來「台語」名稱議題引起族群間的不滿與對立，而行政院長賴清德日前接受質詢，指台語這個詞在社會上有共識，意指台語就是台灣閩南語，令人不安。

客家語文學會表示，多年來社會因為「台語」名稱引發對立。有多少人被詢問過「你是台灣人，怎麼不會說台語？」而這類強勢的言詞，對於大部分非閩南族群的國人並不陌生。理事長江俊龍說，若台灣想建立集體意識，必須珍惜多元語言社會，讓台語保留兼容並蓄的解釋空間，有利團結台灣。

創會理事長羅肇錦說，賴清德身為最高行政機關首長，以官方代表作此發言，有失偏頗。江俊龍也說，若是民眾如此發言，他們也不會有意見，但賴清德應該要更謹慎發言。學會說，官方及其代表不應在公文書、機關名稱、公開場合以台語指稱國內任何單一語言。我國是族群多元的民族社會，切勿再走某群人獨大的回頭路。

國民黨桃園市長候選人陳學聖則希望賴清德收回不當發言，同時道歉。陳學聖說，「台語」一詞不該獨厚特定族群，華、閩、客、原等語言，這些都是台語的一部分，賴清德應該對自己的失言道歉，應該展現行政院長應有的高度，態度也應該「謙卑、謙卑、再謙卑」，不能因個人喜好，引發族群間的不滿與對立。

行政院發言人Kolas Yotaka回應，賴清德尊重多元的文化跟語言，行政院認為，任何語言都是平等的。此外當天賴清德答詢時，也有提到現在任何在台灣使用的語言都是台語。她也說，《客家基本法》、《原住民族語言發展法》都明定客語、原住民族語言為國家語言。至於哪種語言是為台語，「要讓社會決定。」

(中時 )

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