被潑到髒水 「仙女」強索800萬

2018年10月20日 17:39 中時 陳鴻偉

大批黑衣人常在社區內遊走、叫喊。（陳鴻偉翻攝）

江女在中庭亂砸花盆。（陳鴻偉翻攝）

39歲綽號「仙女」的江姓女子，對外自稱是竹聯幫文武堂份子，日前社區洗刷大樓外牆時，江女聲稱「髒水潑到我家！」要求委管會賠償她800萬元，找來大批黑衣人天天跑進社區鬧事、放鞭炮，10餘住戶膽戰心驚，北市警方經連月蒐報，17日逮捕江女在內的15名犯嫌，江女因態度惡劣最後還被裁定收押。

大同警分局指出，江姓女子前科累累，並與文武堂張姓大哥交好，對外也自稱是該堂份子，去年她發現社區管委會公積金竟有1000多萬，開始想方設法想要染指。

去年11月該社區進行大樓外牆粉刷，江女隨即聲稱有污水潑進她家庭院植栽及寵物，藉此索討800萬元精神賠償，管委會無法接受，江便指使魏姓、林姓等幫派份子，不斷前往大樓尋釁。

眾人滋事手段包括亂放鞭炮、在中庭大吼大叫、與保全拉扯衝突，甚至敲鑼打鼓，大喊「我要和解！」，又或批評管委會有問題，要推派江女當新主委，每天都有許多黑衣人在社區游走，導致住戶嚇得不敢走大門，都選擇從後門進出。

管委會後來支付48萬給江，希望息事寧人，但江女卻看上主委位置，繼續叫黑衣人跑進社區，說是要幫她宣傳造勢，舊的管委會帳目不清，她當上主委就會好好清查，又鬧了大半年。

住戶日前忍無可忍，10餘人集體向檢警報案，大同分局經連月蒐報，17日兵分多路，逮捕江女在內的15名犯嫌，依恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等罪送辦。

江女開庭時否認恐嚇，強調自己是討應有權利，辯稱黑衣人都是看不慣去助陣的朋友，由於避重就輕，最後遭法院收押，消息傳出讓社區

(中時 )