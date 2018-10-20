新竹市義消總隊 再獲冠完成8連霸

新竹市義消總隊20日再次勇奪全國消防暨義勇消防人員競技大賽總冠軍，完成8連霸空前紀錄。（新竹市消防局提供）

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新竹市義消總隊20日再次勇奪全國消防暨義勇消防人員競技大賽總冠軍，完成8連霸空前紀錄。（新竹市消防局提供）
新竹市義消總隊20日再次勇奪全國消防暨義勇消防人員競技大賽總冠軍，完成8連霸空前紀錄。（新竹市消防局提供）
新竹市義消總隊20日再次勇奪全國消防暨義勇消防人員競技大賽總冠軍，完成8連霸空前紀錄。（新竹市消防局提供）
新竹市義消總隊長鄭宏輝（左）20日代表接下冠軍獎座。（新竹市消防局提供）

新竹市義消總隊20日在總隊長鄭宏輝親自率隊下，參加2018年全國消防暨義勇消防人員競技大賽，不負眾望再次順利勇奪總冠軍，完成8連霸空前紀錄。

市長林智堅今天下午獲知後立即在第1時間致電道賀，他並表示，義消弟兄在全國義消競技大賽創下8連霸佳績，不但是「全台最強義消團隊」，更是最會連霸的義消隊伍，相當不容易。

弟兄們為了此次競賽，從今年4月起就利用夜間及假日空檔，進行超過半年的密集精實訓練，憑藉著一股榮譽感及不服輸的精神，展現出高昂士氣，練就深厚實力與絕佳默契，今天果然不負眾望，發揮拚戰精神勇奪總冠軍，順利蟬聯，令人敬佩。

義消總隊長鄭宏輝則表示，此次競賽大家士氣高昂，雖然比賽地點在南投，天氣相當炎熱，但是絲毫不影響大家的衝勁，各項目開始比賽後，陸續傳出好消息，迅速累積超高積分，遠遠的把對手拋在後方，最後順利拿下團隊總冠軍，達成8連霸大業。

消防局長李世恭指出，此次競賽共計有各縣市暨各港務消防隊26支義消隊伍共襄盛舉，參加人數高達4000人以上，今天竹市代表隊各單項比賽成績為負重救生第1名、基本繩結第1名、消防衣著裝競賽第2名、小幫浦射水第6名，另在橫渡救生項目也獲得第1名，雖然天氣炎熱，但每個選手都發揮了最佳實力。

另外由婦宣大隊組成的啦啦隊則是最佳助威團，讓選手們如虎添翼，共同締造輝煌紀錄。

(中時 )

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