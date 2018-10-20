終於聯繫上小龍女！吳綺莉解密女兒改姓主因

吳綺莉透露吳卓林最近曾傳訊息給她。（圖／取自吳綺莉Elaine微博；翻攝自stolenmilktea IG）

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中時電子報

吳綺莉與19歲「小龍女」吳卓林冷戰已久，去年吳卓林出櫃和30歲網紅女友Andi共赴加拿大生活，今(20日)吳綺莉出席活動，自曝吳卓林前陣子發訊息給她，稱讚她新拍的宣傳照看起來不錯，問吳綺莉為何女兒要改臉書姓氏為「Zen」？她則回應「Zen」有很多解讀方式，「也可以解作禪」。

吳綺莉19年前和成龍爆出婚外情生下吳卓林，母女倆近年來關係緊張，一度鬧上警局，去年吳卓林離家出走和女友到加拿大開始新生活，吳綺莉上月生日，吳卓林未在社群網站替母親慶生，吳綺莉好友郭秀雲則認吳綺莉一直以來都在溝通中很挫折。

今吳綺莉出席電視劇開鏡儀式，據香港《蘋果日報》報導，吳綺莉透露，女兒最近看到自己新拍的廣告照突然傳訊跟她說：「You Look Well」，吳綺莉也回應女兒：「Thank You」。吳綺莉說，這兩年她給自己的功課是改善急躁脾氣，發現不能用自己的年紀資歷去看待發生在女兒身上的事，「回想自己20歲談戀愛時做過的事，其實真的無從解釋。」

問吳卓林為何要將臉書姓氏改成「Zen」？吳綺莉說這只是件小事，看每個人怎麼解讀，也有人認為「Zen」等於「禪」，未提吳卓林和女友登記結婚的傳聞，而另據《魔方全媒》報導，吳綺莉說女兒是兩、三星期前聯繫她，但都在閒聊，她沒多問女兒私事，「她想說就會說，也不知道她何時會回來」。

(中時電子報)

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