生涯規劃致人力不足？護師公會嗆：誰敢寫勞動條件不佳

2018年10月20日 17:57 中時 林周義

繼上月13日護理師抗議活動後，衛福部昨（19日）進行護病比規範納入《醫療機構設置標準》第二次會議，決定維持現行規範，採全日平均比。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，衛福部以大數據為由，將護理人員人力問題歸咎於生涯規劃。她抨擊「誰敢寫勞動條件不佳？又不是想找死！」。

護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，此次會議已蒐集各方意見，依現有人力狀況可以達到的標準訂定護病比，最終達成維持現行護病比的共識，醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15。

「我們的畢業生、護理師很夠，只是勞動條件太差而流失。」陳玉鳳表示，護理師人力不足是世界趨勢，醫院協會卻不願承認。衛福部採全日平均計算護病比，多數醫院只有白班合格，即使夜班、大夜班不合格也沒被發現，偏遠地區甚至出現1比200的慘狀。

陳玉鳳表示，衛福部常務次長薛瑞元在會議中提及，護理人員人力不足，多因生涯規劃所致，勞動條件只是其中一部份。她當日於臉書直播，抨擊衛福部腦袋有洞。

「評鑑數據很多都造假，要我們講真話又會被醫院處理。」陳玉鳳表示，一般護理師不曉得自己的權益，想離職時，只能以生涯規劃為由離開。若直白地說醫院違反勞基法，醫院就得付資遣費，甚至令護理師難以找到下一份工作。

薛瑞元表示，每個人離開的理由不一，原因應由證據說明。針對護師醫療產業工會的訴求，則留待數據觀察。因護理人員需進行職業登記，未來衛福部每月將進行統計，確認護病比是否會影響護理師的工傷率、病人的死亡率後，再進行檢討，仍有調整空間。

(中時 )