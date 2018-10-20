《中時晚間快報》 吳敦義：韓國瑜民調應該已經交叉

2018年10月20日 17:39 中時電子報 綜合報導

◎吳敦義：韓國瑜民調應該已經交叉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢驚人，國民黨主席吳敦義今天被問到近來媒體陸續披露的民調時表示，今天有媒體刊登民進黨的民調機構，稱韓國瑜還差對手陳其邁幾趴，「其實那不夠準確，現在應該已經越過交叉了」，不管怎樣，總是從原來落後2、30％逐漸拉近了、後勢看好，希望韓能選上，這對高雄來講也是好事情。

◎秋高氣爽早晚稍涼 中南部下周有秋老虎

氣象局預報員李孟軒表示，下周天氣穩定，北部大致是秋高氣爽的舒適天氣，中南部下周四起溫度偏高，高溫逾30℃，屬於秋老虎的天氣型態，但早晚溫差大，衣著仍須留意，以免著涼。

◎沙烏地承認記者遇害 川普相信沙國說詞

沙烏地阿拉伯流亡美國的異議記者卡舒吉10月2日失蹤至今，死因成謎。沙國20日一改之前堅決否認涉案的態度，首次承認卡舒吉已在沙國駐土耳其伊斯坦堡總領事館內遇害，宣稱他在領事館內與人爆發肢體衝突而喪命。沙國逮捕了18名涉案人士，但仍堅稱王儲穆罕默德對全案並不知情。

◎三度助陣任賢齊雲頂演出 蕭秉治感性道謝

蕭秉治受邀擔任任賢齊10月19、20日「任賢齊2018雲頂演唱會」演唱會嘉賓，任賢齊感性說：「這幾年雖然發生了許多事，但能再見到廷廷回到舞台上很替他開心，所以想邀請廷廷一起再次感受馬來西亞粉絲的熱情。」

(中時電子報)