淨化選前治安 中和警深夜威力掃蕩治安熱點

2018年10月20日 17:44 中時 王揚傑

中和分局為淨化選前治安，昨晚執行擴大臨檢，威力掃蕩不法份子。（王揚傑翻攝）

新北市第3屆市長、議員及里長選舉正如火如荼展開，各候選人無不卯足勁積極競選，但中和警方執法絲毫未見鬆懈，尤其中和警分局為壓制深夜街頭喧鬧滋事的氣焰，於昨（19）日動員近百名警力針對轄區內KTV、青少年易聚集場所、治安熱點等場所，進行「集中式」、「封閉式」的威力掃蕩臨檢勤務，透過集結大批優勢警力，嚇阻打架滋事，本次勤務成效斐然，國光、積穗、安平、中和派出所分別於臨檢勤務中，當場查獲持有2級毒品案現行犯，計4件4人，總計一共查獲移送竊盜10件10人、通緝犯3件3人、持有毒品案6件6人、詐欺案件1件1人、尋獲普通重機車1部。

中和分局長張錦成表示，為防範夜間的街頭治安事件，警方針對近期深夜時段易發生滋擾事件的處所和路段，規畫出相關因應的勤務作為，除了強調快速反應到位的「快打特警隊」，還包括轄區內治安熱時、熱點超前部署的加強巡守勤務作為。另外該分局亦規劃「夜間及深夜間防飆及防制危險駕車勤務」，全面就青少年深夜易聚集及行經之路段強力攔檢盤查，10月1日至19日計告發危險駕駛16件、無照駕駛187件、取締改裝車輛及通報改裝排氣管噪音車513件。

張錦成強調，雖然選前勤務工作繁忙，警方維護治安的決心絕不打折，將依據轄區特性，在選前期間，以優勢警力，持續規劃實施擴大臨檢、攔查、安居專案等勤務，全面清查及取締毒品處所，加強掃蕩不良組合、打架滋事等治安事件，讓轄區治安平穩，社區居民有安定、安心、優質的居住環境。

(中時 )