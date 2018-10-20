嘉義市木業、石猴雕刻與國際接軌

嘉義市長涂醒哲參觀日本職人的木藝品，稱讚有加。（廖素慧攝）

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日本德島木藝專家致贈紀念品，嘉義市長涂醒哲（左）代表受贈。（廖素慧攝）
嘉義市第三屆國際大型石猴雕刻創作營開幕。（廖素慧攝）

嘉義市文化局20日發表嘉義市老建築保存培力暨林業論壇計畫成果，並邀請日本德島木藝職人專家分享日本保存木藝的作法，市長涂醒哲頒發感謝狀給遠來的日本友人；2018嘉義市國際大型石猴雕刻創作營開幕，請到白俄羅斯、韓國、大陸與在地石雕師一起創作。

2018嘉義市國際大型石猴雕刻創作營已邁入第3屆，邀請國內外的雕塑家在文化局戶外現場創作，有來自白俄羅斯、韓國、大陸的雕塑家，以及代表臺灣的嘉義市石雕協會理事長陳明卿、黃仁俊、郭振輝、林源昌、陳賜欽、郭展禓、詹哲雄、羅正吉等8位藝師，侯連秦、吳潔蓉、王標等雕塑家，將於16天內完成7件大型石猴雕刻作品。

嘉義市政府委託南華大學建築與景觀學系執行「嘉義市老建築保存培力暨林業論壇計畫」，依循嘉義林業發展脈絡，追溯嘉義木業文化資產，以製材廠體系為重點參訪、上課，並在嘉義舊監134宿舍群舉辦一系列DIY研習活動。

昨天市府與日本德島縣政府共同主辦「嘉義林木業論壇─與日本德島職人對話」，由日本德島縣宮大工（建築、修復寺廟神社的木匠）中山康博、指物師（木作職人）富永啟司，與國內大學的學者陳正哲、陳啟仁、楊德新等人別針對日本木構應用及台灣林業、木構進行交流、分享，嘉義市長涂醒哲致贈感謝狀表達感謝日本專家，日方也回贈紀念品。

(中時 )

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