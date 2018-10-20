台北》「韓國瑜五毛說」 高嘉瑜稱被斷章取義 網友狂噓

民進黨台北市議員高嘉瑜發言。(圖／截自Youtube)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨台北市議員高嘉瑜日前上政論節目時，提到國民黨高雄市長候選人韓國瑜之前沉寂一段時間，網路聲量卻突然大漲，流量啟人疑竇。並又提到可能有中國大陸的力量企圖影響台灣政治。發言引發爭議後，高嘉瑜接連上節目喊冤認為自己發言被斷章取義。但PTT網友發文狂噓高嘉瑜根本就是使用「間接影射殺傷力」的套路，講的幾乎斬釘截鐵，事後再說被抹黑。

高嘉瑜近日上連上兩個政論節目《關鍵時刻》、《年代向前看》及在臉書喊冤，並點說《韓國瑜網路爆紅 高嘉瑜質疑：可能有陸網軍的支持》一文是被斷章取義、過度簡化。說韓國瑜爆紅是有陸網軍支持不是她的本意。

對此，有批踢踢網友nmrfarm發文「高+fish哭訴說大家抹黑她的韓國瑜五毛說」，表示對她的說法感到不齒跟憤怒。網友指出，「高嘉瑜前幾日的發言的確如此」，網友解釋，「高開場先說PTT創世神也在推查IP揪網軍，然後講她自己當站長時都是獨立運作，接下來就是講韓國瑜被質疑「有20個中國大陸IP在支持他」，順便偷渡一句，「我當站長時都好棒棒，被民進黨操縱」，網友認為，這招就是「間接影射殺傷力最大了」。

網友接著說，「這就民進黨東廠基本套路嘛，要裝什麼無辜？」，「DPP就是最早把髒手伸進PTT裡面，操作風向最純熟的，搞了十幾年」，「影射對手都是五毛網軍在支持，騙大家第一天上PTT？」。

網友JUSCO也回文提到之前姚文智陣營「退黨風波」，並說「這次五毛也是，明明講的幾乎是斬釘截鐵了，然後再說大家誤會抹黑你，靠你抹黑別人的時候，怎麼不覺得冤枉，就如同之前就有人提過。打出韓國瑜 ，高跟王威中都有份，現在高一副只想推給恰吉，說是他才是始作俑者」。

也有其他網友留言稱，「高嘉瑜千萬別變成周玉蔻﻿」、﻿「早就說過高嘉瑜不值得支持了」、﻿「長大發現你們大人真的很噁心」、﻿「高嘉瑜以前做過什麼骯髒事自己心裡有數」、﻿「想檢視人 就要被檢視 這不是現在SOP了嗎」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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