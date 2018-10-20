風箏文化節與農業嘉年華 蝙蝠俠與超人空中爭奇鬥艷

2018年10月20日 17:57 中時 陳慶居

阿弟牯和桐花妹風箏則帶有濃濃客家味。（陳慶居攝）

苗栗特色館舉行的農業嘉年華活動，展售各鄉鎮市好物。（陳慶居攝）

苗栗市公所主辦的苗栗「九降風起、紙鳶情揚、美食飄香」風箏文化及客家美食節，20、21兩日在河濱公園登場，來自英、德、大陸各國25支團隊上百位風箏好手較勁，客家桐花妹和卡通人物蝙蝠俠等造型風箏，把天空點綴得五彩繽紛。

縣府農業處則在苗栗特色館舉行為期2天的農業嘉年華，有60多家攤商和農家，展售優質且各具特色的農村好物，並推出1元競標農特產活動，吸引大批人潮。

農業嘉年華20日由縣長徐耀昌與地方各界熱鬧揭幕後，逐一參觀並與商家握手致意。他表示，今年首度主辦中彰投苗農業博覽會，場館和攤位都獲不錯評價，縣府打鐵趁熱，再推出專屬苗栗的農業嘉年華會，讓遊客體驗農情萬種，選購優質伴手禮。

河濱公園的風箏文化及客家美食節，今年推出苗栗市特色公仔阿弟牯和桐花妹，結合軟體風箏向世界問候。另有英雄動漫風箏、大型軟體造型風箏及印尼傳統風箏等展演，秋高氣爽的天氣，吸引許多遊客攜家帶眷賞風箏、玩風箏並品嘗美食。

市長邱炳坤指出，風箏節是以全球唯一客家風箏節定位的活動，今年以「喜慶」作為活動主軸，放飛3米大的阿弟牯、桐花妹公仔外，也安排歷年主題風箏大會師，包括客家斗笠、客家花布龍、客家甕等8款客家主題風箏，加上腳踏車風箏，空中爭奇鬥艷。

首次來台的英國Guy Reynolds帶來蝙蝠俠、蝙蝠女俠和超人英雄系列的氣囊風箏，其中9米巨大蝙蝠俠風箏更在第23屆英國朴茨茅斯國際風箏節上榮獲最佳風箏獎；德國有可愛青蛙、蜜蜂、鱷魚等吸睛主題，都是假日親子同樂的最佳活動。

(中時 )