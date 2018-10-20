提防選舉奧步 孫大千：韓國瑜千萬不能犯的6個錯誤

2018年10月20日 17:59 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣搶搶滾，最近民調竟贏過民進黨參選人陳其邁7個百分點，震撼民進黨執政20年的高雄政治版圖。由於，民進黨在高雄選舉曾使出「錄音帶」、「走路工」奧步翻轉選舉結果。國民黨前立委孫大千臉書貼文提醒韓國瑜在未來30天，千萬不能犯的6個錯誤。

孫大千指出，韓國瑜在未來三十天，千萬不能犯的六個錯誤：

第一，這是一場為高雄人拚未來的選舉，不是為國民黨拼執政的選舉。絕對不能走回藍綠對決的格局。

第二，這是一次屬於高雄人民的選擇，不是哪一個黨內太陽布局總統大選的前哨戰。

第三，千萬不要輕忽民進黨「為達目的，不擇手段」的決心，還有許多的算計和奧步在前面等待。

第四，大老們請克制同台沾光的慾望，不要把年輕世代嚇跑。私下運作人脈相挺，才是真正的幫助。

第五，投票前12小時一定要把皮繃緊，準備進行危機處理，千萬不能掉以輕心。

第六，最後一哩路才是關鍵。在投票日當天，每一個投開票所都要安排外部監票志工。與其心存僥倖，以為惡人會大發慈悲。不如先做好充足的準備。

「千萬不能犯的6個錯誤」第六點是重中之重，務必提防選舉奧步再出招。尤其，高雄市選委會9月27日稱仍缺6000多名選務人員，若加上公投大概還缺1萬7000多人，結果在短時間內補足。所以，孫大千特別提醒選舉奧步；韓國瑜亦對此呼籲投開票日民眾站出來擔任外部監票員。

(中時電子報)