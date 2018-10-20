世界保生大帝信仰學術研討會 金大盛大登場

世界保生大帝信仰學術研討會今（20）日在金門大學陳開蓉會議廳盛大登場，共有來自兩岸及南韓、越南、新加坡的學者專家與宮廟負責人150多人參加。（金大提供）

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世界保生大帝信仰學術研討會今（20）日在金門大學陳開蓉會議廳盛大登場，共有來自兩岸及南韓、越南、新加坡的學者專家與宮廟負責人150多人參加。

這項由財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮主辦，國立金門大學人文社會學院和國立成功大學人文社會科學中心合辦的研討會，主題聚焦於論述保生大帝的醫術和醫德，期待有助於淨化人心，並促進兩岸文化交流。

金大校長陳建民指出，保生大帝吳本，又稱大道公、吳真人，生前為北宋名醫，救人無數，死後被封為「醫神」，而金大設立健康護理學院即是要效法保生大帝的仁心仁術，為社會和國家培育更多護理、長照和社工領域的優秀人才，以傳承和提升台灣的醫療服務品質。

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳漢清表示，此次學術研討會讓各國研究保生大帝信仰的學者專家得以從不同的視角、不同層面探討學術論文，希望藉由學術界的力量，來提升宗教文化的內涵。

會中邀請中央研究院中國文哲研究員李豐楙進行保生大帝的封號蠡測的主題演講，並有12篇學術論文發表，內容涵蓋藥籤、醫學遺址考察、對聯、廟宇網絡與文化、地方信仰比較等領域。其中，3篇論文探討越南、新加坡、南韓等地的信仰情況，論文質量俱佳。

金大人文社會學院院長陳益源表示，全世界共有325間立案宮廟供奉保生大帝，其中台灣228家、大陸64家，以及海外33家，信徒遍布全球，此次研討會的辦理，必能為宗教信仰文化注入活水。

此次研討會也邀請金門縣副縣長吳成典、成功大學副校長林從一、福建省閩南文化研究會會長林曉峰、中華大學講座教授林政則與世界保生大帝廟宇聯合總會副總會長蔡欽水等人與會。

(中時 )

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