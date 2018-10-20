8獅飛躍高樁 基隆長興呂師父龍獅團奪獅王

2018年10月20日 18:08 中時 吳岳修

8支來自全國各地的專業舞獅隊，躍上高樁一展舞技爭奪獅王殊榮。（吳岳修攝）

舞獅在2公尺高樁飛躍舞動，讓人看得心驚膽跳。（吳岳修攝）

2018新北市泰山獅王文化節20日登場，市長朱立倫親迎泰山顯應祖師進場安座觀賽，全國各地群至的8支專業舞獅隊，躍上高樁一展舞技爭奪獅王殊榮，經過激烈尬舞拼鬥後，最後由基隆長興呂師父龍獅團以完美舞技，拿下獅王寶座，少年組則由三芝國小搶得冠軍。

泰山獅王爭霸賽上午隆重登場，數百名觀眾早早擠爆會場觀戰，八里坌擊樂團及泰山太鼓團開場演出磅礡氣勢的鼓樂，先由泰山6所國中、國小的少年組，戴著獅王頭套表演活力有勁的百獅舞，今年特別增加了少年組南獅技能表演示範賽，由板橋埔墘國小及石門乾華國小同場競技，學生們全力以赴，舞獅氣勢毫不輸大人，讓表演賽也充滿緊張感，更增添獅王競技的層次感。

重頭戲為下午的社會組獅王爭霸賽，8支專業團體將同場較勁，每隊派出一組兩人舞獅，躍上高達2公尺的高樁，演出翻、跳、轉等各種高難度動作，由於每項動作都需在高樁上完成，考驗個人下盤技巧，也關乎獅頭獅尾兩人的默契。

經過一番激烈競技尬舞後，獅王殊榮由基隆長興呂師父龍獅團奪下，獲頒獎金12萬元，亞軍為新北市體育總會龍獅運動委員會，季軍則是新竹聯豐龍獅戰鼓團；少年組部分，則由三芝區三芝國小勇奪第一名，第二及第三名各為石門區乾華國小、板橋區埔墘國小。

(中時 )