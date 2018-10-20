媽祖、瑪利亞大會師 東西方聖母同乘熱氣球傳愛

2018年10月20日 18:45 中時 潘建志

2018.10.20 屏東 ▲屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像鑾駕大會師。（潘建志攝）

2018.10.20 屏東 ▲屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像鑾駕大會師。（潘建志攝）

屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像大會師，藝人于美人（中）也到場參與。（潘建志攝）

屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像同乘熱氣球升空，象徵「讓愛起飛」。（潘建志攝）

東方聖母媽祖遇見西方聖母瑪利亞，會擦出什麼火花？台灣最古老天主教堂屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮，20日合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像同乘熱氣球升空，象徵「讓愛起飛」，感動許多在場信徒與民眾。

樹德科技大學通識教育學院助理教授王崇禮4年前因媽祖託夢，在萬巒籌建祭祀媽祖的宗天宮，因萬巒有全台知名的萬金聖母聖殿，希望宗教間多交流，他3年前開始奔波，今年獲得聖殿神父李漢民支持，終於促成東西方聖母會面。

下午2點半西方聖母由萬金聖母聖殿出發，東方聖母由萬巒宗天宮出發，雙方信眾們徒步遊行踩街，4點左右媽祖與瑪利亞的鑾駕在萬巒綠核心公園大會師，雙方互唱聖歌及歡呼迎接這歷史性的一刻。

信徒迎接東西方聖母神尊至舞台上相見歡，接著神尊由屏東縣長潘孟安、萬巒鄉長林碧乾、聖殿神父李漢民、宗天宮創辦人王崇禮迎接上熱氣球，一同升空象徵讓愛起飛，為活動帶來最高潮，信徒與民眾們不斷歡呼鼓掌。

王崇禮說，媽祖與瑪利亞同樣都有母性堅忍、慈悲與愛，希望藉由活動發揚人性善的一面，淨化人心，也展現台灣宗教的愛與包容力。李漢民表示，慈悲與愛具有普世性，希望藉活動讓聖母的聖德、慈愛與福音傳播到每個角落。

(中時 )