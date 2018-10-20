韓流發威 高雄、雲林兩地搶人 韓國瑜21日回雲林

2018年10月20日 18:16 中時 周麗蘭

張麗善21日將成立競選總部，也邀請韓國瑜當神秘嘉賓。（周麗蘭翻攝）

雲林縣長候選人張麗善、議長沈宗隆、縣議員李明哲都在明天（21日）成立競選總部，三人都邀韓國瑜站台，韓國瑜是李明哲的姊夫，兩人將首度同台造勢。

韓國瑜旋風橫掃年底選舉，他是雲林女婿，去年競選國民黨主席時，雲林鄉親動員出力相挺，包括議長沈宗隆，年底選舉許多支持者都期待他回鄉輔選。

日前他專程回雲林探視腳摔傷的張麗善、斗六市長候選人林聖爵、第三選區縣議員候選人陳瑞雄、虎尾鎮長候選人丁學忠。妻舅李明哲尋求第四選區縣議員連任，因韓國瑜行程滿檔，兩人仍無機會同台。

李明哲表示，韓國瑜當過3屆立委、台北農產銷公司總經理，長年關注並把關農民福祉，大西螺地區鄉親對他都很熟悉，這幾年他行程滿檔時，姊夫也會幫忙跑幾個老朋友的行程，西螺、二崙、崙背鄉親習慣稱呼他「韓總」。

李明哲、張麗善、沈宗隆21日將分別在早上9點半、10點、10點半成立競選總部，3人都希望韓國瑜「回娘家」站台。

據了解，21日上午也有5名泛藍高雄市議員成立競選總部，也堅持要韓國瑜到場加油打氣，高雄、雲林兩地角力搶人，候選人與韓國瑜都滿苦惱，韓最後決定還是回雲林，預定9點抵達李明哲競選總部，再依序到虎尾與土庫，為張麗善、沈宗隆站台。

(中時 )