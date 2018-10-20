罕病病友一日遊 家屬暫忘煩惱

2018年10月20日 18:45 中時 廖德修

罕見疾病基金會病友及家屬在杏子豬排餐廳享用美味中餐，並且相互交流。（圖／張姚宏影慈善基金會提供）

張媽媽慈善基金會贊助罕病基金會，今（20）日於土城日月光廣場舉辦病友聯誼活動。中午病友及家屬在杏子豬排餐廳享用美食，隨即轉往日月光廣場地下一樓的湯姆熊遊樂場遊玩，讓大家開心渡過一個快樂的下午。

業者特別出動湯姆熊玩偶及閃亮兩姊妹跳舞迎賓，並致贈每位來賓筆、尺、橡皮擦、畫冊等文具禮物，並貼心安排小朋友先後玩大衛貝肯、釣魚、歡樂吊車等闖關遊戲，隨後並到廣場內的秀泰影城觀賞電影。

兩名罹患「X脆折症」的兄弟雖然都已成年，但一看到大衛貝肯遊戲，就與其他小朋友一樣非常高興，忙著撥彈珠打目標，參與釣魚活動也忙著拿釣竿釣魚，絲毫沒有年齡差距。媽媽說，兄弟兩人從小就有智能不足及過動問題，平常走路都還好，但碰到上下坡都讓人擔心會跌到受傷，今天能看到孩子無憂無慮的玩，讓她暫時忘掉照顧的煩惱。

蔡姓病友家屬說，他小孩是卓飛（Dravet）症候群患者，患有頑固型癲癇，病徵有口吐白沫、嘴唇發紫，讓家屬經常嚇個半死，照顧小孩很吃力，今天看到小孩有吃有玩，很是高興。

因女兒罹患魚鱗癬症的莊媽媽說，女兒罹病後，身上經常出現不明紅色皮膚、水泡、長期發癢，讓父母24小時都要小心照護、擦乳液等，長期下來父母常被別人戲稱是「熊貓父母」，今天能參加活動至少沒出現黑眼圈。

(中時 )