周姓名嘴氣pupu！怒譙韓國瑜22歲小編粗魯、沒禮貌

周玉蔻隔日上節目批韓國瑜小邊說話粗魯沒禮貌。(取自YouTube)

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中時電子報
周玉蔻昨上節目還原真相。(影片自32分開始)
當時韓國瑜小編對戰綠營錄影現場。(影片自19分開始)

韓國瑜22歲小編王律涵初生之犢不畏虎，日前單槍匹馬上政論節目，迎戰與綠營2戰將，面對抹黑，更是以一句「你們這些大人真的很噁心」爆紅網路。不過當天同場的媒體人周玉蔻，隔天就在另一節目上怒批韓國瑜小編講話非常不禮貌又粗魯，覺得自己明明沒跟她對話，名字卻被利用了！

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周玉蔻昨晚上《新台灣加油》強調她不屬於任何陣營，開始還原錄影現場，「我就感覺到小編、一個才22歲世新畢業的女孩子，她就講了非常多的這種非常非常不禮貌的用詞，而且是詞窮、就是再吵架，就是跟陳政聞、然後跟在場的其他人吵架，然後吵完之後，我當時覺得很奇怪，因為她不曉得講到什麼東西，我說我講了一句話『韓國瑜，你不要把年輕人給帶壞了』因為講話非常不禮貌、非常的粗魯，我在現場講這一句。」

「第二句是說，那個女孩子就講了一句你們這些大人很噁心，因為她好像在跟陳政聞吵架。她就說你們好噁心，大人又老又窮，我就說妳不要人身攻擊，就是這一段。」周玉蔻抱怨錄影完隔天，這段影片就被媒體當成新聞播出，播出角度還是「韓國瑜小編是新學姐、學姐戰名嘴成功」，她不滿說：「但是我當時並沒有跟她對話，那我的名字就被利用到了！」

周玉蔻坦言後來看到媒體紛紛跟進的報導，有點生氣，因此她就打給韓國瑜旁邊的媒體操盤手，「因為那些人我都很熟」，要他們幫忙傳達給韓國瑜陣營一句話，「他們要自導自演做網路假故事，但是不要牽涉到我，因為這件事情，我是去參加節目，不是去拉抬什麼小編的。」

最後周玉蔻更撂話，「我先警告，像這種小編妳不要再出現，我也不會跟妳對壘。」周玉蔻這段談話當然也引發網友討論，「周明明自己參戰當時節目，什麼沒跟她對到話，阿姨要吃銀杏了」、「笑死 吵輸就不跟人同台」、「小心被告 coco姊可是台灣最清流的名嘴呢」、「氣pupu」。

(中時電子報)

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