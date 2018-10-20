高雄》韓國瑜小編嗆綠噁心！ 羅友志揭陳其邁「另一面」

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營，日前對高雄市長候選人韓國瑜粉絲團小編提告，韓的22歲小編王律涵，日前在節目嗆名嘴「你們這些大人有多噁心」。名嘴羅友志則表示，他想跟小涵說，這幾個字說出口很容易，但這些大人能站在舞台上，真的都不簡單。他甚至爆料陳其邁私底下溫暖的「另一面」。

羅友志在臉書指出，他跟陳其邁的交情，是因為自己一場病。幾年前，他一早起來腰突然一陣劇痛，趴在地上起不來，才知是「急性腰扭傷」，不良於行，有一天晚上，他撐著身體去錄影，扶著牆壁走，當時經過的來賓不是當作沒看到，不然就是敷衍幾句。

羅友志說，當天陳其邁跟他前後節目交錯，陳經過他身邊時，特別回過頭問身體狀況：「舞要緊莫？哇欸賽做啥？吼你卡鬆快耶？」羅友志本以為陳其邁也是虛應故事，沒想到陳拿起電話直接打給醫生，並問羅友志幾點錄影結束，陳其邁拜託他的好友醫生，幾點一定要到某家醫院，甚至還跟某家醫院預定病床，整個都安排妥當，才去趕高鐵。

陳其邁後來還算好羅友志的錄影時間，一下節目就打電話給他，確定他沒事、提醒他「要記得去XX醫院，找XX醫生喔！」等他看好醫生之後，每次錄影碰到面，陳其邁還是會憂心他的腰傷：「有再發作嗎？」羅友志不禁說：「^^他的心，是粉紅色的！」

羅友志強調，高雄妹妹，妳們是幸福的，他們兩個人不噁心，誰當選，對妳們都是好事！還提醒網友「評論高雄選情從不批評其邁。」、「高雄人的福氣兩個好人。」、「來我的版面挺韓可以，請勿傷害其邁。」

網友說：「原來....陳也蠻暖心的。」、「其實就事論事就好，選舉又不是人格毀滅戰，可以對他的政見提出意見和質疑。而其他的人身攻擊就免了吧。」

(中時電子報)

文章來源：羅友志臉書

韓流發威 高雄、雲林兩地搶人 韓… 新北》新北議長蔣根煌2後援會成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。