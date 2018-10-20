高雄》韓國瑜小編嗆綠噁心！ 羅友志揭陳其邁「另一面」

2018年10月20日 18:40 中時電子報 黃麗蓉

民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營，日前對高雄市長候選人韓國瑜粉絲團小編提告，韓的22歲小編王律涵，日前在節目嗆名嘴「你們這些大人有多噁心」。名嘴羅友志則表示，他想跟小涵說，這幾個字說出口很容易，但這些大人能站在舞台上，真的都不簡單。他甚至爆料陳其邁私底下溫暖的「另一面」。

羅友志在臉書指出，他跟陳其邁的交情，是因為自己一場病。幾年前，他一早起來腰突然一陣劇痛，趴在地上起不來，才知是「急性腰扭傷」，不良於行，有一天晚上，他撐著身體去錄影，扶著牆壁走，當時經過的來賓不是當作沒看到，不然就是敷衍幾句。

羅友志說，當天陳其邁跟他前後節目交錯，陳經過他身邊時，特別回過頭問身體狀況：「舞要緊莫？哇欸賽做啥？吼你卡鬆快耶？」羅友志本以為陳其邁也是虛應故事，沒想到陳拿起電話直接打給醫生，並問羅友志幾點錄影結束，陳其邁拜託他的好友醫生，幾點一定要到某家醫院，甚至還跟某家醫院預定病床，整個都安排妥當，才去趕高鐵。

陳其邁後來還算好羅友志的錄影時間，一下節目就打電話給他，確定他沒事、提醒他「要記得去XX醫院，找XX醫生喔！」等他看好醫生之後，每次錄影碰到面，陳其邁還是會憂心他的腰傷：「有再發作嗎？」羅友志不禁說：「^^他的心，是粉紅色的！」

羅友志強調，高雄妹妹，妳們是幸福的，他們兩個人不噁心，誰當選，對妳們都是好事！還提醒網友「評論高雄選情從不批評其邁。」、「高雄人的福氣兩個好人。」、「來我的版面挺韓可以，請勿傷害其邁。」

網友說：「原來....陳也蠻暖心的。」、「其實就事論事就好，選舉又不是人格毀滅戰，可以對他的政見提出意見和質疑。而其他的人身攻擊就免了吧。」

(中時電子報)