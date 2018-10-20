聆聽內心聲音 在東區「五弄」回歸五感體驗之美

2018年10月20日 19:22 中時 徐力剛

特色數位藝廊「一目」，搭配飛行艙DJ演出充滿震撼力。（圖片提供／五弄）

五弄執行長彭緯豪從Boven出發，打造都市慢活叢林。（徐力剛攝）

地下室的「Boven」提供安靜閱讀空間，透過觸摸紙張溫度，細細品味書籍之美。（圖片提供／五弄）

「一味」從和式料理本位精神出發，帶給饕客舌尖上的感動。（圖片提供／五弄）

一味私房御膳以美味「照燒雞腿丼飯」擄獲饕客的心，售價350元＋10％。（圖片提供／五弄）

「紐約客和牛套餐」精選A4等級日本黑毛和牛入饌，售價1180元＋10％。（圖片提供／五弄）

影星金城武廣告中提及：「世界愈快，心則慢」，網路的便利縮短世界距離，卻造成人與人關係疏離。台北東區展開造街計畫，在「五弄」執行長彭緯豪領軍下，從Boven雜誌圖書館出發重拾五感樂趣，一句親切的「你回來啦」，初聞讓人吃驚，而後不禁莞爾一笑。

有群人憑藉互助合作，成功圓了「造街夢」，當中靈魂人物非五弄執行長彭緯豪（Ken）莫屬，坐落東區巷弄的五弄，以其獨特魅力吸引來往過客。

「有故事的人，背後總有豐富人生經驗」，43歲的Ken曾從事魚缸設計、金融產業工作，為愛走天涯遷居大陸上海，歷經離婚、親人過世等變故，Ken反思人生，他歡喜閱讀，也希望更多人重拾閱讀習慣，第二代「Boven雜誌圖書館」孕育而生。

地下室寬敞空間的Boven，擁有上萬本豐富雜誌、收藏，透過紙本的書香，展現嗅覺之美，延續五感體驗，透過聽覺「一鳴Double Check music lounge」、視覺「EMU一目數位藝廊」、味覺「一味私房御膳」和即將開幕的觸覺體驗「一觸Osu Fusion複合休閒餐飲」，滿足不同族群需求。

五弄生活村，輕鬆過一天。白天「一目」為時髦的視覺藝術策展空間，牆上電子畫框每日更換主題畫作，搭配立飲式精釀啤酒;午後時光在「Boven」隨手翻閱雜誌，輕啜一口咖啡伴隨書香;「一味」提供頂級和牛料理，滿足飢腸轆轆饕客;日暮低垂，好友相約「一觸」比拼球技，享受單人時光可前往「Double Check」，脫掉鞋襪在法國百萬音響Focal伴奏下，體驗慢活情趣。

東區「五弄」，這個名字具備多層含義，取自當地住址，也代表人的五感，更是5間門市概念的延伸，成為全新都市聚落。Ken坦言，從創建Boven開始，質疑聲浪排山倒海而來，五弄團隊選在台北市中心打造慢活伊甸園，絕對是一大挑戰。

東區「五弄」世界，藉由觸摸書籍溫度，喚起人們既有的深層意識，在快速變遷社會，張開身體毛細孔，以五官感受世界脈動，從寄宿時代記憶的Boven開始，隨著律動分泌腦內啡的Double Check，最後以充滿未來科技感的一目結尾，在繁忙的都市步調，找到回家的路。

(中時 )