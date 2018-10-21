高雄懸日活動 五星級飯店推超值優惠搶客

2018年10月21日 07:59 旺報 林瑞益

高雄市懸日活動將於11月11日登場，五星級飯店推出超值優惠，歡迎旅客到高雄看不亞於曼哈頓的懸日。高雄市觀光局表示，當天下午4時至6點於青年一路（民權一路至維仁街）快慢車道實施封路管制，讓攝影同好與民眾可以在安全的環境下拍攝、欣賞夕陽。

在去年的高雄懸日活動，由於當天因為天候不佳，夕陽始終沒有露臉，高雄市政府觀光局為彌補民眾缺憾，將於今年11月11日（周日）再度封街，讓大家好好欣賞夕陽。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，著名的「曼哈頓懸日」因「棋盤式」街道建築，每年有兩次可以觀賞到夕陽餘暉灑滿東西向的街道，而高雄街道與曼哈頓擁有相同條件，因此同樣能欣賞到一年兩次的懸日奇景。

根據中央氣象局預測，今年11月11日的日落時間為傍晚5時15分，觀光局建議欲觀賞的民眾搭乘大眾交通工具，至附近地點再步行前往；自行開車前往的民眾可利用鄰近的民權輕鋼架停車場及四維立體停車場，同時，當天11號公車路線將改道行駛，請多加留意。

為配合此次懸日美景活動，觀光局與高雄市五星級飯店及旅宿業者合作推出超值專案，民眾於11月8日至11月14日出示與懸日自拍照片，即可享受各飯店優惠，像是福華飯店推出下殺3折的住宿優惠及免費專車接送，國賓飯店、寒軒飯店推出專案優惠住宿等。

(旺報 )