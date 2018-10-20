台南》質疑誠信蘇煥智再出招 前後援會總會長指黃偉哲欠錢不還

2018年10月20日 19:18 中時 莊曜聰

台南市長候選人蘇煥智20日舉行記者會抨擊民進黨籍候選人黃偉哲的誠信問題，24日將針對大創案，具狀控告黃偉哲及前國會辦公室主任曾碧珠、國貿局長楊珍妮等人涉嫌共同貪汙圖利。（莊曜聰攝）

台南市長候選人蘇煥智日前針對「大創案」一事，希望對手黃偉哲說清楚、講明白，否則不排除提告，20日下午他舉行記者會公布告發狀，周三將前往台北地院控告黃偉哲、前國會主任曾碧珠、國貿局長楊珍妮等人共同貪汙圖利，黃在國代期間的辦公室主任汪旺恩也現身指控他欠錢不還，沒有資格出來選市長，被點名出面「喬事」的民進黨南市黨部主委黃先柱不願表示意見，透過黨部表示，希望蘇煥智不要欺負「老實人」黃偉哲。

自稱早年為黃偉哲競選國大代表出力甚深的汪旺恩說，競選時他擔任後援會總會長，當選後成為辦公室主任，4年國代任期時間，舉凡婚喪喜慶及辦公室雜費支出，都由他代墊，黃偉哲卻沒有支付的意思，後來還以要算帳為由索取所有單據，但卻從此石沉大海，積欠的110萬代付款，欠了快20年。

汪旺恩指出，黃從國代當到立法委員，現在又要出來選市長，但這樣的誠信怎麼能代表民進黨出馬？他除了再透過朋友催討債務外，也在臉書的地方社團公布訊息，引發網友討論，民進黨黨內初選期間，當時為黃操盤，現任市黨部主委的黃先柱還找他「喬」這筆錢，約定初選後還他40萬，但現在還沒有下文，令人心寒。

被點名的黃先柱不願回應，僅透過黨部表示，指黃偉哲在競選國大代表時，與時任立委的蘇煥智是聯合服務處，當時婚喪喜慶的花費，都是由蘇的助理負責記帳關於帳務情況，蘇煥智應該最清楚，民進黨對蘇退黨參選不多攻訐，希望他也不要藉此「欺負」黃偉哲，要有接納新世代接棒的胸襟。

(中時 )