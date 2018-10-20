台中》林佳龍、陳世凱、張家銨發表聯合政見「烏大龍」 幸福再靠攏

2018年10月20日 19:42 中時 陳世宗

選戰進入倒數計日、戰鼓頻催！角逐連任的台中市長林佳龍20日與市議員候選陳世凱、張家銨共同發表「烏大龍政見」，承諾攜手打造烏日副都心、大肚山發展科技廊道、龍井麗水觀光新亮點，讓「烏大龍」幸福再靠攏，力拼「市長連任、議會過半」！

「好政策要延續，進步腳步不能停！」陳世凱說，未來要給烏大龍更好的生活，正面迎戰空汙，林市長一上任就籌組「空汙減量小組」，推動86項空汙改善措施。在台中火力發電廠近30年的歷史中，達成首度大砍生煤使用量500萬噸的成果，也首度由地方政府成功要求降載。

張家銨提出未來4年願景及政見！強調會持續改善麗水漁港周邊景觀，打造觀光新亮點；持續輔導農民，增進農民所得及福利，以提高農民生活水準；推動台中港區設置農業產品物流中心，提升物流效能；興建烏日綜合社會福利館；推動婦女與在地青年，透入校園課輔陪伴計畫。讓家在這裡，希望就在這裡。

林佳龍表示，聯合競選有3部曲，第1部「看板1+2」，他加上市議員陳世凱和張家銨在同一個看板，讓市民有感；第2部「聯合政見」，多1席多1份力量；第3部曲「截長補短」，讓兩席全上。舉辦聯合政見看見烏大龍的未來，年底這一戰有信心兩席會全上，議會過半，讓各項政策才能順利推動。

民進黨市黨部主委何明杰強調，選戰倒數剩35天，大台中進步中，城市必須向前，該黨會穩紮穩打步步為營，有最優秀的候選人；民進黨會全力輔選黨提名人，讓市長連任、議員全壘打，一起加入「台中隊」的行列、一起贏得年底選舉的勝利。

(中時 )