高慧君挨虧「快過期」 媽催生「不然對不起民族」

2018年10月20日 19:26 中時 洪秀瑛

鄧志鴻（左起）、施易男、楊貴媚、高慧君、吳皓昇今出席記者會。（蘇蔓攝）

高慧君與偽情人的照片。（蘇蔓攝）

楊貴媚看著自己的作品，表情豐富。（蘇蔓攝）

楊貴媚和作品。（蘇蔓攝）

吳皓昇和作品。（蘇蔓攝）

施易男（左起）、鄧志鴻、資深導播龐宜安、楊貴媚、高慧君、吳皓昇。（蘇蔓攝）

記者會很成功。（蘇蔓攝）

2018台北國際攝影節即日起至28日在中正紀念堂舉行，今年以「藝人攝影展─星光人家」為主，策展人黃華安首邀11位藝人共襄盛舉，楊貴媚、施易男、鄧志鴻、吳皓昇20日出席記者會。平時喜歡拍有孤寂感偽情人照的高慧君說，「從我爸在我面前斷氣那天，好像把我愛情的感覺帶走了，如果再談戀愛，一定要比我單身的時候更快樂，這樣談戀愛才有意義」。

高慧君說，現在她和媽媽是快樂的單身女郎，「我覺得人生沒有一定要怎樣，人生太執著就會有執念。」她笑稱，媽媽擔心鄒族人口太少，2個妹妹已婚還沒生小孩，所以媽媽一天到晚催她，「可能看我快過期，媽媽會怕吧，媽媽說我再不生，會不會對不起民族」。她今年簽給北京公司，近來推出單曲《孤獨的世界》，搖滾曲風放上網路後點擊率不錯，頗受好評。

高慧君平時喜歡拍私密照，但覺得成功率太低，拍500張可能只成功1張，一直測試不成功的是，想拍一款她釦上內衣的男友視角性感照，楊貴媚被問敢不敢拍私密照？她秒回：「我卒仔，我不敢，有些人相機壞了或掉了，但私照還是看得到，很可怕。」高慧君傳授她只拍線條就好，臉不用入鏡，讓楊貴媚有點心動：「妳這樣撩我，我回去試一下。」

楊貴媚笑說自己從表演藝術家跨界攝影藝術家，只用一支手機打天下，特別喜歡拍攝天空，這次她在金門建功嶼拍得一幅高腳人偶與蚵田的照片，沖洗放大出來的效果令人驚喜，相片的取景構圖也得到專家一致讚嘆，「原本不知道手機照片的細節，沖洗放大之後，我才發現細節通通被看見」。吳皓昇喜歡拍人像，生活紀錄中9成5都是拍老婆文汶，「所以我把老婆以外的生物都挑出來」，這次展出一幅以「豬」為主題的特寫照，在盲拍系列中效果最好。

施易男念大學時期曾參加攝影社團，不過當時已發片，多半被社團同學拉去當模特兒，其實他也修過印刷傳播，因此對攝影很有心得。他平時擅用廣角鏡頭，這次以「心受」為主題參展：「攝影主題跟愛、媽媽有關，像佛像照就是去看我媽媽的路上拍下來的風景，還有我的貓，大家覺不不覺得它長得很像我媽媽嗎？」他說自己手長，練就自拍功力，準備中的甜點書，從製作到拍照，他完全不假他人之手，但最近因硬碟發生問題，花上萬元都可能救不回來，原本儲存在硬碟裡的甜點照片，他只好重做。

腹語術大師鄧志鴻認為歌聲及影像都重要，攝影就是生活的歷煉，曾經獲贈一組16釐米的專業攝影品材，最有印像的是取材三五牌香煙的廣告鐵板，令他想起了喜好抽三五牌香煙的老爸。另外還有張鈞甯、黃子佼、陸弈靜、黃采儀、徐麗雯、徐樂眉等人參展，張鈞甯的主題是找到自己的孤單，捕捉世界各地的浮光掠影，處處流露拍攝者細膩的觀察，亦會把作品義賣所得捐予世界展望會。

(中時 )