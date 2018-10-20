雅魯藏布江走山形成堰塞湖　西藏撤離6000餘災民

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旺報
孫曜樟

雅魯藏布江西藏林芝米林縣加拉村堰塞湖抗災救災前線指揮部日前表示，雅魯藏布江堰塞湖災情發生後，截至目前米林縣、墨脫縣共疏散撤離6000多名受災人員，所幸並無民眾傷亡報告。

據指出，17日5時許，加拉村下游7公里處無人區、雅魯藏布江左岸山體發生位移滑坡，造成江水斷流、水位上漲，形成堰塞湖。滑坡體寬150公尺，長300公尺，高120公尺，蓄積水量約0.054億立方公尺；堰塞湖每1小時蓄水800萬立方公尺左右，目前滯蓄水量已超過3億立方米，受災民眾超過6000人，另外受影響的超過10000人。

堰塞湖抗災救災前線指揮部表示，目前，各項抗災救災工作正循序地推進。民政部門救援物資儲備充足，已調撥救災物資棉被褥8000床、毛毯3300床、棉衣1950件、防潮墊2000條、折疊床1738張、棉帳篷485頂、太陽能手電筒4200支；災區電力、通信得到保障，交通秩序井然，駐藏部隊和武警官兵集結待命，軍用直升機飛赴災區現場。此次抗災救災還得到社會力量的大力支持。

此外，米林、墨脫兩縣由縣級領導帶隊，充分發揮駐村工作隊作用，全力疏散撤離沿江上下游受影響人員，確保隱患區域群眾、遊客、施工人員生命安全，並做好疏散人員食宿、電力、保暖、通信等保障工作，受災人員生活得到妥善安置。目前，西藏正加大監測預判、撤離安撫群眾、組織救災物資等各項工作力度，力爭將災情損失降到最低。

(旺報 )

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