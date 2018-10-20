高雄》韓國瑜輔選 藝人鄭進一、知名鑄劍師郭常喜現身挺韓

2018年10月20日 19:55 中時 林雅惠

擁有18年民進黨黨齡的知名鑄劍師郭常喜，20日也現身力挺韓國瑜。(林雅惠攝)

知名藝人鄭進一說，欣賞韓國瑜言之有物，因此獻上政治站台處女秀。(林雅惠攝)

高雄市茄定區市議員候選人鄭東元20日下午成立總部，國民黨高雄市長候選人韓國瑜抵達茄萣為他輔選，韓國瑜搭上遊艇暢遊興達港時，強調未來當上高雄市長一定會把興達港打造成第二個墾丁，因興達港內海無波無浪，他笑說，他當選後，王世堅如果不跳愛河，建議他來興達港跳海比較安全。

鄭東元特別安排媒體與韓國瑜從情人碼頭一起搭乘動力帆船小艇遊興達港，韓國瑜表示，茄萣區有非常優越的地理環境，好好建設發展觀光，條件不會輸給淡水碼頭，由於興達港屬於內海，未來四周加上防鯊網可以舉辦萬人遊泳，保證比日月潭還要轟動。

知名藝人鄭進一20日也特定南下高雄與韓國瑜碰面，他稱在電視上看見韓國瑜，看到有一位禿頭的比他還臭屁，而且言之有物，非常欣賞韓國瑜，因此他獻上政治站台處女秀，鄭進一說，他打算幫韓國瑜寫一首競選歌曲，目前詞曲都還沒有定案，他會再跟韓國瑜進一步討論細節。

鄭進一說，韓國瑜抽到一號、鄭東元抽到一號，鄭進一也有一，3個人串起來就是「王」，鄭進一妙語如珠，台下掌聲如雷。

擁有18年民進黨黨齡的知名鑄劍師郭常喜，長期居住在興達港附近，20日他現身力挺韓國瑜，出乎所有人意外，郭常喜說，他很欣賞韓國瑜敢做敢當的個性，並說高雄被民進黨執政這麼久，是該換人做看看了。

(中時 )