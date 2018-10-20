考女警被要驗「處女膜」！她訴：遭男手指侵入不停探索

印尼女性報考警查相當不易。(翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

印尼一名女子向人權組織投訴自己今年初報考警察，接受處女檢查未通過而沒有過關。她指控這項檢驗不但不是由醫生來進行，還遭到男性以手指入侵陰道與肛門，讓她感到相當痛苦與羞辱。儘管印尼法律並沒有明文規定，女性考警察需要接受貞操體檢，但某些地區仍以「道德檢驗或體檢」的名義施行。

女子表示，自己今年初報考警察，因未通過處女檢查而失敗。她指這項檢驗並非由專業醫師進行，負責檢查的人員居然是男性，過程中還遭到他們用手指入侵自己陰道與肛門，她說「他們不僅用手指插入我的陰道內，還插入我的肛門，他們不停探索，相當痛苦」，「每次我想起這件事時，我都會哭，我覺得我不想再活下去了」。

據《聯合》報導，這名女子是武術運動員，她說，多年來自己一直做許多劈腿動作和其他可能撕裂處女膜的練習。曾經有次自己跌倒，下體撞到一塊木頭，她不知道處女膜是否破裂。

事實上，在人權組織的努力下，印尼近年來已不再正式允許童貞檢驗，但奧克蘭理工大學博士達維斯今年發表的一篇研究論文指出，處女膜檢驗依舊是警方招募的關鍵條件。論文中的一名研究對象為27歲的女警阿泥莎，她相信這項檢驗應該繼續。阿泥莎說：「測試表明我們女性可以保護自己，因此我們有能力保護其他人。」

人權組織表示，這種做法在印尼軍方也很普遍，且負責檢查的醫護人員有70%都是男性。「我們認為這些都是性暴力案件」。

達維斯博士提到，除了處女膜檢驗，女性報考人必須具美麗的外表和忠誠的宗教信仰。而三圍等體檢數據由男性警員紀錄，女性報考者必須在男性組成的選拔委員會前走台步，由男性評判她們的美貌。

(中時電子報)

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