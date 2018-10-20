中台灣地方特色產業聯合會成立 跨界合作建立產業生態系

台中市政府經發局加強各產業橫向聯繫，聯合中彰投苗四縣市13個產業公協會成立「中台灣地方特色產業聯合會」，並舉行聯合會啟動儀式！（陳世宗翻攝）

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台中市政府經濟發展局為加強各產業橫向聯繫，聯合中彰投苗四縣市13個產業公協會成立「中台灣地方特色產業聯合會」，並舉行聯合會啟動儀式，各公協會也針對行動支付與智慧商店進行交流座談；期盼透過跨界通力合作，建立地方特色產業生態系。

經發局19日舉行中台灣地方特色產業聯合會啟動儀式！台中市長林佳龍在觀光旅遊局長陳盛山、經發局專委江振瑋陪同下出席，與聯合會成員共同按下啟動按鈕，宣告聯合會正式啟動。

林佳龍指出，地方特色産業不僅代表區域的歷史、文化，更代表經濟及生活的面貌，可以說是傳遞地方特色與吸引力最佳媒介，市府近年更加強推廣地方產業，無論是國內外行銷展覧推廣，或是在輔導成立相關產業公協會都投入許多資源，希望透過聯合會平台，讓民間力量得以整合，發揮「1+1大於N」的效果。

啟動儀式後，聯合會針對「行動支付與智慧商店」主題進行交流座談，無現金大學生活城計畫執行中心博士卓瑩鎗替座談會引言，由市府經發局江專委員及中彰投苗各產業協會理事長交流各縣市執行現況。

經發局主秘蔡珍珍表示，中台灣地方特色產業聯合會不僅是產業間合作的整合平台，各公協會更可直接與市場介接、政府對話。以無現金行動支付的優惠費率為例，廠商若自行與業者訂定優惠契約，較難取得好的方案，但若集合公協會，以團體綜合效果吸引業者，將有效獲得更優惠價格。

經發局強調，2018世界花卉博覽會即將開幕，相信透過中彰投苗整合產業，可以讓外縣市的消費者來台中參觀花博之後，還可以到周邊縣市旅遊、消費，啟動儀式的活動現場，各產業公協會也聯合展示各地的特色，藉此帶動全區域的經濟及地方特色產業的發展。

(中時 )

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