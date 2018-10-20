冒險王宥勝泰國看鋼管秀險遭挾持

宥勝今辦簽書會。（王室娛樂提供）

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宥勝今辦簽書會。（王室娛樂提供）
粉絲支持。（王室娛樂提供）
鐵粉很開心。（王室娛樂提供）

宥勝為新書《單人床旅行：總有新床伴的隻身冒險》2天辦北中南3場簽書會，20日從台北起跑，宥勝今分享旅途中每張單人床與每位床伴的深刻回憶，提到第一次決定出發體驗單人床旅行，挑了很久的國家，最終落腳泰國，太多的未知讓他莫名高興，但他在當地首逛泰國紅燈區看鋼管秀，竟遭敲詐、險遭挾持驚險場面，果真是「冒險王」。

他直言，「第一次單人床旅行，就把英國室友嚇得不要不要的..」，透露當年到泰國自助旅行住青年旅社，在老闆熱心帶領下，他和來自英國的室友史蒂夫特地走訪紅燈區，看完火辣熱情鋼管秀後，準備付費離場時，卻從原本講好的1人100元泰銖（約93台幣）還附飲料，瞬間漲成2人3000泰銖（約2793台幣），宥勝掏出500元泰銖（約466台幣），堅持要老闆娘找錢。

雙方僵持不下，沒多久2個高大圍事的保鑣，雙手插在胸前瞪著他們，鋼管舞孃的眼神中帶著挑逗的笑意，最後在一陣爭執中，老闆娘抓了宥勝的500元泰銖，將2人轟出場。經過這場初體驗，宥勝最後還告訴室友：「其他國家我不敢說，但泰國人是很善良的民族，所以沒事的，我們走吧。」

但從室友驚恐的眼神，宥勝笑：「他大概只想著要跟我分道揚鑣吧。」他說，旅行過程遇見形形色色的人，從中發現生命的各種可能，也是旅行的樂趣，提到旅行前，還是必須了解當地人文風情，否則這趟泰國行，他也是不敢據理力爭的。

(中時 )

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