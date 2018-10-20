中職》富邦悍將9分差痛擊統一獅 季後挑戰賽1比1平手

2018年10月20日 20:09 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

富邦悍將洋投喬登（Taylor Jordan）此役先發6局僅失2責失分，繳出優質先發。（富邦悍將提供）

富邦悍將20日在季後挑戰賽第2戰火力復甦，不但前4局就打退統一獅先發投手江辰晏，且7局就敲出16支安打、進帳11分，戰完前7局取得11比2的大幅領先，終場就以9分差獲勝，將季後挑戰賽扳成1比1平手。

富邦在19日的季後挑戰賽以1比4落敗，且打線只出現2支安打，今天則展現不同氣勢，陳凱倫2局上就敲出帶2分打點的安打，助隊先馳得點以2比0領先。下半局統一立刻有所回應，郭阜林獲得四壞保送，1出局後唐肇廷、林祐樂連續2支安打敲破鴨蛋，統一追成1比2。

4局上富邦范國宸揮出二壘安打，1出局後方克偉也補上安打，悍將領先來到3比1，下半局郭阜林回敬陽春炮，不讓富邦輕易拉開領先，比數形成2比3。

4局上獅隊投手林子崴登板解決失分危機，卻在5局上挨了林益全的2分炮，獅隊陸續換上牛棚投手黃竣彥、傅于剛也擋不住對手攻勢，此半局富邦猛攻10人次，以8安打進帳7分，將領先擴大為10比2。6上富邦又進帳分數，戰完7局以11比2領先，終場就以9分差大勝。

富邦先發投手喬登（Taylor Jordan）6局被擊出7支安打，投出2次四壞與7次三振，失2分皆為責失分，繳出優質先發的表現，包含例行賽在內，這場比賽是喬登面對統一，被安打數最少、失分最低的比賽。

獅隊江辰晏先發3.2局就退場，挨了6支安打、投出6次三振與1次保送，失3分皆為責失分，承擔敗投，值得一提的是，這是江辰晏本季面對富邦先發局數最短的比賽。

(中時電子報)