李綉琴、包欣玄破門 台中藍鯨二連霸木蘭聯賽

台中藍鯨成功衛冕木蘭女足聯賽冠軍。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台中報導
李綉琴替台中藍鯨先馳得點，振臂歡呼。（李弘斌攝）

第5屆木蘭女足聯賽20日在台中太原足球場畫下句點，台中藍鯨靠亞運國腳李綉琴、包欣玄於上下半場各進1球，以2比0在總冠軍戰第2回合擊退台北Playone，並以總比分4比0成功衛冕總冠軍，抱走70萬元獎金。

台中藍鯨在兩回合總冠軍戰的4顆進球，正是由李綉琴、包欣玄包辦，李綉琴也以15顆進球，拿下本屆木蘭聯賽的金靴獎。李綉琴賽後表示，很開心幫助藍鯨奪冠，也高興等了4年的金靴終於如願，「我想拿這個獎證明自己，可能隊友知道我想爭取，也都盡量幫我吧！」

包欣玄（中）下半場破門後與隊友慶祝。（李弘斌攝）

旅外好手包欣玄今年首度參加木蘭聯賽，就幫助藍鯨衛冕成功，但她透露，這也是她踢的最後一場木蘭聯賽，因為要往電子業發展第二春，明年起就會放下足球到竹科工作，「感謝大家找我回來踢球，很溫暖的收留我。」包欣玄也說，11月仍會代表中華女足出征奧運資格賽，12月東亞盃則因返美見家人而告假。

球迷熱情的替台中藍鯨加油。（李弘斌攝）

台中藍鯨今年以10勝2敗拿下例行賽第1名，總冠軍戰又連兩場完封台北Playone，尤其去年10月啟用、今年正式成為其木蘭聯賽主場的太原人工草皮足球場，藍鯨在此踢出全勝戰績，真的有「家」的感覺。

「這個球場我們期待了將近10年，感謝體育署和台中市政府的支持，終於給台中基層有一個這麼好的足球場。」拿下最佳教練的藍鯨教頭呂桂花指出，藍鯨平日都在太原訓練，球場周日更是幾乎從早到晚都有各級球隊使用，也希望規畫中的台中足球園區盡早實現，能給球迷更好的觀賽環境。

藍鯨有自己的人工草皮球場，主場20日吸引約千人到場，5年來從五權國中開始培養梯隊，結合地方基層球隊與中小企業，儼然打造出木蘭聯賽的成功模式。身兼新任足協副理事長的呂桂花說，可能的話，希望藍鯨模式也能複製到其他木蘭聯賽的隊伍，讓女足蓬勃向上。

(中時電子報)

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