「反併吞」遊行漏氣 朱學恒譏：沒有阿北園遊會人多

喜樂島聯盟今天舉行的「全民公投反併吞」活動。（陳鴻偉攝）

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中時電子報
/綜合報導

喜樂島聯盟、民進黨今天分別在台北、高雄舉辦「反併吞」活動，喜樂島聯盟宣稱台北場活動參與人數突破10萬人，警方研判活動人數約1萬人，與主辦方的說法落差很大；而民進黨高雄場活動更冷，警方估算僅5000多人。參與人數打臉南北「反併吞」大遊行，「宅神」朱學恒在臉書譏諷「南北遊行都沒有阿北園遊會人多，世界政府你們腫麼了？」

針對大型聚眾集會，台北市警局依例會公布集遊人數，但今日突以「警方主要負責安全維護及交管，並未估算人數」、「現場人數請以主辦單位說明為主」理由，拒絕透露喜樂島反併吞活動集遊人數。但第一線執勤員警私下，根據遊行人數佔據的區塊密集度推算，最多也只有1萬多人。與喜樂島自稱參與人數突破10萬人，相差很大。

民進黨版高雄「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動則約5千人左右，從集會場地往軍校路遊行250公尺，整個過程1個半小時就結束。過程亮點竟是無黨籍市長參選人璩美鳳手持「反戰爭、化仇恨、和平愛台灣」標語來攪局，被獨派群眾痛斥「作秀」，在推擠衝突中，璩美鳳被工作人員拉離現場。

台北、高雄兩場「反併吞」遊行人數不如預期，打臉獨派自吹自擂「全民共識」。難怪，朱學恒譏諷「南北遊行都沒有阿北園遊會人多」，網友留言表示：「現在什麼世代了還操縱台獨議題，笨蛋，問題在經濟好嗎？」、「高雄比臺北還慘，其邁好難熬」、「人數真是令人鼻酸！」。

(中時電子報)

朱學恒臉書
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