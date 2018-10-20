羅宏正為愛情出招 做蛋糕甜蜜討拍

2018年10月20日 20:24 中時 洪秀瑛

羅宏正與劉宇菁對戲。（三立提供）

羅宏正做蛋糕。（三立提供）

羅宏正本週在台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》出新招，他為讓愛情根基更穩，矛頭指向了未來岳母林秀君，竟然親做蛋糕向岳母出招，雖然過程弄得灰頭土臉一臉狼狽，但為了要籠絡岳母，做什麼都是值得的。羅宏正雖在戲中絞盡腦汁搞浪漫，但在現實生活中，只有親手寫過卡片而已，至於為愛下廚，羅宏正馬上就說NO，原因是「有些誠意是不適合吃下肚的」，覺得廚藝的部份還是相信專業人士吧。

戀愛經驗中，他有見過對方家長的經驗，當天沒特別準備什麼，只盡量做好自己原本的樣子就好，羅宏正認為對方父母見過的世面一定比我多，沒必要太刻意或假惺惺的等著被拆穿。劉宇菁看到這些招數後表示，因為跟媽媽感情很好，如果男友能讓媽媽開心，能多關心媽媽，真的很加分。

劉宇菁在劇中飾演的老師，到了適婚年齡被母親逼婚，不停的安排相親對象，只能逆來順受。生活中，她自認運氣好，爸媽很明理，除非跟外國人或他們難以接受的，不然爸媽都是支持居多，沒有抗爭經驗。

三十而立的羅宏正表示，自己沒被逼婚或相親經驗，但他父母很包容，很相信他可以找到自己的另一半，嘴巴雖不念、不逼，但會用另一方法切入，「雖然沒有給我太多壓力，但會一直唸說可以幫忙帶小孩，這也是滿聰明的辦法」。

(中時 )