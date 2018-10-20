密友頻借錢未還 7旬男殺她後服毒自盡

2018年10月20日 20:54 中時 邱立雅

新竹縣一名76歲張姓男子，因不堪60歲鍾姓女友人幾次借錢，認為錢永遠拿不回來，痛下毒手殺害鍾女，並將遺體載回鍾女家中車庫後離去。鍾女的孫女發現後報案，警方調閱通聯紀錄，發現張鍾兩人往來密切，遂請張男前往警局說明，不料鍾男在19日畏罪自盡，留下的遺書讓一切曝了光。

鍾女的孫女17日傍晚在家中車庫發現「阿嬤死在車上」，嚇得趕警報案，鍾女家屬原以為可能只是酒醉不慎噎死，但警方到現場後發現案情並不單純，因鍾女人在後座，汽車鑰匙不見蹤影，於是調閱監視器追查，發現有不明人士步行離開鍾家車庫，鎖定該人應該就是兇手。

警方調閱鍾女通聯紀錄發現，鍾女與張男聯繫密切，警方19日通知張男前往警局說明，不料張男卻在當天晚間服毒自盡。張男家屬表示，當天傍晚即看到張男在客廳磨粉，晚間8時在家中遍尋不著張男，最後在家後方的田地才發現毒發身亡的張男。

張男家屬同時發現一封遺書，上頭寫著鍾女陸續向她借款5萬、6萬不等，錢永遠拿不回來，因自己不願意坐牢，不得已才「解決掉她」。遺書中也透露對太太的歉意，並叮嚀兩個小孩要好好孝順媽媽。

鍾女平日擔任看護，與張男兩人關係為何，雙方家屬並不清楚。確切死因還須待22日解剖後才能釐清。

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(中時 )