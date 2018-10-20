密友頻借錢未還 7旬男殺她後服毒自盡

張姓男子疑似因金錢糾紛毒殺鍾姓女子，被警方發現後畏罪自盡。（邱立雅翻攝）

友善列印
中時
邱立雅

新竹縣一名76歲張姓男子，因不堪60歲鍾姓女友人幾次借錢，認為錢永遠拿不回來，痛下毒手殺害鍾女，並將遺體載回鍾女家中車庫後離去。鍾女的孫女發現後報案，警方調閱通聯紀錄，發現張鍾兩人往來密切，遂請張男前往警局說明，不料鍾男在19日畏罪自盡，留下的遺書讓一切曝了光。

鍾女的孫女17日傍晚在家中車庫發現「阿嬤死在車上」，嚇得趕警報案，鍾女家屬原以為可能只是酒醉不慎噎死，但警方到現場後發現案情並不單純，因鍾女人在後座，汽車鑰匙不見蹤影，於是調閱監視器追查，發現有不明人士步行離開鍾家車庫，鎖定該人應該就是兇手。

警方調閱鍾女通聯紀錄發現，鍾女與張男聯繫密切，警方19日通知張男前往警局說明，不料張男卻在當天晚間服毒自盡。張男家屬表示，當天傍晚即看到張男在客廳磨粉，晚間8時在家中遍尋不著張男，最後在家後方的田地才發現毒發身亡的張男。

張男家屬同時發現一封遺書，上頭寫著鍾女陸續向她借款5萬、6萬不等，錢永遠拿不回來，因自己不願意坐牢，不得已才「解決掉她」。遺書中也透露對太太的歉意，並叮嚀兩個小孩要好好孝順媽媽。

鍾女平日擔任看護，與張男兩人關係為何，雙方家屬並不清楚。確切死因還須待22日解剖後才能釐清。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

考女警被要驗「處女膜」！她訴：… 喜樂島台北場來12萬？市警局晚間…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。