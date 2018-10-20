嘉義》市長選戰3強尬場 馬英九偕黃敏惠吃炒米粉 蕭淑麗斗笠造型登場 涂醒哲音樂會吸青年

2018年10月20日 20:33 中時 廖素慧

尋求連任的嘉義市長涂醒哲辦音樂晚會搶攻青年選票。（廖素慧翻攝）

嘉義市長候選人蕭淑麗（右）揮動斗笠向全場民眾拜票。（廖素慧攝）

尋求連任的嘉義市長涂醒哲偕民進黨籍議員候選人辦音樂會造勢。（廖素慧翻攝）

市長候選人蕭淑麗在人海的簇擁下登場拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰打得火熱，20日周末3強造勢活動、拜票，拚場、拚人氣，前總統馬英九陪黃敏惠拜票，人氣旺；蕭淑麗辦「世代交替，擁抱希望」市民相挺之夜造勢活動，熱鬧滾滾；涂醒哲辦「青年站起來，嘉義站起來」音樂晚會聚焦青年選票。

黃敏惠由馬英九陪同，與馬英九民間友人、知名外燴廚師吳聰鄰餐敘，「阿煌師」吳聰鄰是馬英九民間之友聯誼會成員，也是知名外燴廚師，馬英九屢次到嘉義市都指名要吃阿煌師的炒米粉，他說，這是令他思念的味道。馬英九偕黃敏惠隨後到福安館的餐會逐桌敬酒拜票，民眾爭相與馬英九拍照，馬英九稱讚黃敏惠執政9年期間的政績優異。

尋求連任的涂醒哲晚上6點在中央廣場舉辦音樂會，涂醒哲主張以「設計翻轉，地方創生」的政策，協助年輕人爭取國發會補助，結合傳統技藝和創意思維，吸引青年回流返鄉，創造青年創業的環境，創造城市新商機。

蕭淑麗在嘉義市體育場旁停車場辦造勢晚會，法醫高大成博士、名製作人郭美珠當神祕嘉賓，現場人潮洶湧，旗海揚動，場面強強滾。

蕭淑麗說，自己來自平凡的務農家庭，她努力不懈力爭上游，一路走來受到很多貴人相助，她鼓勵年輕人努力奮發，必能遇到貴人提攜，也籲請社會給年輕世代機會，「世代交替」才能擁抱希望。

(中時 )