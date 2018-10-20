陳其邁玩《英雄聯盟》：「比當市長還難！」

2018年10月20日 21:02 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁20日前往夢時代購物中心參與「電競英雄決戰」，甚至組隊下場挑戰《英雄聯盟》。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁20日前往夢時代購物中心，參與「電競英雄決戰」，他甚至組隊下場「6一波」，沒想到表現令年輕選手刮目相看；他說，電競產業是台灣未來明星產業，一旦當選市長，除繼續投注資源培育電競選手之外，更會營造良好的環境吸引電競產業在高雄生根，不僅創造就業機會，也帶動經濟及觀光發展。

陳其邁親自下場，與來自樹德科大、立志中學的電競戰隊進行《英雄聯盟》電競體驗賽，雖然前局受到壓制，但最後仍透過團隊合作，成功反殺對手。

「當電競選手簡直比做市長還難！」陳其邁強調術業有專攻、行行出狀元，城市發展要團隊作戰，將來會特別著重人才培育，幫助年輕人在電競舞台發光，讓所有市民都可能成為這個城市的英雄。

他表示，未來將以「六大政策」將高雄打造成國際電競城市：包括在亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區；盤點市府閒置空間，提供租金減免吸引業者進駐；發展「一條龍」電競產業鏈；結合流行音樂、動漫等文化產業，吸引周邊產業；培育電競人才；爭取在高雄舉辦大型電競賽事，建立高雄在地戰隊。

(中時 )