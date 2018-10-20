一手接生、一手畫畫，趙宗冠畫世界之美

2018年10月20日 21:15 中時 許文貞

醫師畫家趙宗冠近年到各地旅遊，畫下世界文化遺產，圖為油畫《翡冷翠》。（趙宗冠提供）

一手替人接生，一手畫下台灣與世界之美，醫師畫家趙宗冠透過畫筆呈現自己眼中的感性世界。高齡83歲的他近年仍隨身帶著素描本、照相機，走訪各國世界遺產畫畫取材，笑說自己是「閒不下來」、「天天都有新作品」，「醫學很理性，很多事情都有規定，像是藥如果只能吃一顆，就不能隨便吃到兩顆，但藝術就是感性的。繪畫就是我感性的部分。」

趙宗冠被譽為「送子大夫」，是台灣治療不孕症的權威，也長年投入南投偏鄉巡迴醫療，但在醫師工作之餘始終無法忘懷繪畫。從小就愛畫畫的他，原本在小學和中學當美術老師，「後來想去考大學，原本打算繼續念美術或國文，我爸卻提醒我，如果這樣回來一樣是教書，我才決定要考醫科。」

趙宗冠笑說，沒想到畫畫對讀醫科也很有幫助，「在中山醫學系念解剖學、組織學的時候，無論是畫骨頭、血管等都難不倒我，因為我畫得很漂亮，考試也幾乎不用補考，同學們常會借我的筆記當參考。」

成為主治醫師後，趙宗冠重拾繪畫興趣，更四處拜師學畫，無論是水墨、水彩、油畫、膠彩畫都有涉略，其中更以油畫和膠彩畫著名，作品曾獲全省美展、全國油畫展、台陽展等獎項肯定。他的妻子和四名子女也在耳濡目染下投入醫界或藝術圈，還一起辦過家族聯展。

趙宗冠表示，因為醫師工作忙碌，他必須把握所有能畫畫的時間，「短短30分鐘也可以畫速寫、畫一點油畫，所以我和太太的家居服上常常沾著顏料。」他曾花12年時間走遍全台各縣市，畫上百張台灣美景，「現在我更想畫世界遺產，之前去了摩洛哥、埃及和山西，今年才剛去南印度，一路拍照、畫速寫，回來就畫了九張油畫和一張膠彩畫。明年初還要再去斯里蘭卡畫畫。」

「尊爵傳藝-三家大展」畫展中展示趙宗冠的畫作和部分速寫作品，於10月17日起至11月12日在國父紀念館中山國家畫廊展出。

(中時 )