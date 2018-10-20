大陸個稅專項附加扣除辦法出爐 子女教育可享受每月千元扣除

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路透20日報導，大陸個人所得稅改革再獲新進展，個稅專項附加扣除政策徵求意見稿20日出爐，子女教育、首套住房貸款利息等支出均可享受每月1千元人民幣（下同）的個稅專項扣除，大病醫療、贍養老人等方面亦有一定額度的專項附加扣除，將有助於擴大居民可支配收入，刺激消費。

據中國國家稅務總局網站發布的「個人所得稅專項附加扣除暫行辦法（徵求意見稿）」指出，個人所得稅專項附加扣除，是指個人所得稅法規定的子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人等6項專項附加扣除。

「這是擴大居民可支配收入、刺激消費的重大利多，有助於維穩當前經濟下行的局面。」中原銀行首席經濟學家王軍表示，未來仍有繼續擴大個稅減免的空間，例如繼續提高起徵點，降低最高稅率，提高房貸、租房、教育、醫療、贍養成本等專項抵扣額等措施。

據徵求意見稿內容指出，住房貸款利息方面，納稅人本人或配偶發生的首套住房貸款利息支出，可按每月1千元標準定額扣除；住房租金根據納稅人承租住房所在城市的不同，按每月800元到1,200元定額扣除。

納稅人的子女接受學前教育和學歷教育的相關支出，按每個子女每年1.2萬元（每月1千元）標準定額扣除；納稅人接受學歷或非學歷繼續教育的支出，在規定期間可按每年4,800元或3,600元定額扣除。

大病醫療支出方面，納稅人在一個納稅年度內發生的自負醫藥費用超過1.5萬元部分，可在每年6萬元限額內據實扣除。

贍養老人支出方面，納稅人贍養60歲（含）以上父母的，按照每月2千元標準定額扣除，其中，獨生子女按每人每月2千元標準扣除，非獨生子女與其兄弟姐妹分攤每月2千元的扣除額度。

暫行辦法規定，專項附加扣除標準並非一成不變，將隨著教育、住房、醫療等民生支出變化情況適時調整。暫行辦法向社會公開徵求意見後，將依法於2019年1月1日起實施。

(工商 )

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