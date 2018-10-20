徬徨無依中找到生命的亮點！慈濟美展彩繪生命

2018年10月20日 21:51 中時 吳敏菁

周金明與吳家穎夫妻倆同臨病苦，仍不失對美好事物的追求，雕刻和紙藝，雙重奏作品讓人感受藝術的美和生命的好。（吳敏菁攝）

慈善聯合美術展作品，自日起至1月20日，在慈濟彰化靜思堂展出，內容有繪畫創作、彩繪以及手工藝品等，多采多姿。（吳敏菁攝）

慈濟基金會20日在彰化靜思堂舉辦「彩繪生命～慈善聯合美術展」，參展作者都是慈濟長年關懷扶助的弱勢家庭。周金明與吳家穎夫妻倆同臨病苦，仍不失對美好事物的追求，透過創作，引領感受正向的能量和生命的幸福美好，領略社會的溫暖。

慈善聯合美術展作品，有來自單親家庭的孩子、父母病疾的學子、祖孫相依的少女

、身負重擔的父親，自日起至1月20日，在慈濟彰化靜思堂展出，內容有繪畫創作、彩繪以及手工藝品等，多采多姿。

周金明年輕時曾當過刺青師傅、古物販賣和計程車司機，在環境中感染菸、酒、檳榔以及毒品等不良惡習，年少輕狂一度讓家人心灰意冷，2004年車禍導致大腿骨韌帶斷裂，難以再從事勞力的工作，閒暇時就學習新技能，木雕刻。

生命給了磨難也開啟新契機！周金明受傷後懂得珍惜家人，太太家穎患有心臟病和氣喘等疾病，需長期服藥，遭遇病苦的倆人，面對龐的經濟壓力，儘管生活不順遂，但在慈濟人「誠」與「情」的關懷陪伴下，3個女兒的貼心陪伴，拾回家庭歡樂。

吳家穎說，在家中以佛珠代工為業，貼補家用，閒暇時利用回收紙張，響應環保回收再利用的紙手工摺疊、設計搭成一座座佛塔。周金明喜歡雕刻，家穎善長手工紙藝，一刀刀細緻的雕刻，是金明努力生活的展現，一張張回收紙，經由家穎的雙手交疊成美麗的作品。

慈濟基金會表示，這次美展串起藝術與宗教間的橋樑，讓世人看見走在生命稜線上，徬徨無依時，如何用一念單純與毅力，找到光亮與出口，讓生命增添不平凡的色彩。

(中時 )