以核養綠絕地反攻成功？　黃士修：中選會還有奧步

行政法院判定，中選會需接受「以核養綠」公投送件。領銜人黃士修在17日抵達中選會再送2.4萬份連署書（王英豪攝）

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中時電子報

台北高等行政法院在10月16日裁定中選會必須接受以核養綠公投的「再送件」，一般認為這是該項公投敗部復活，然而領銜人黃士修仍然難以放心，他表示，中選會不會乖乖聽從裁定，奧步也還沒有完。

當行政法院的裁定出爐後，以核養綠公投團隊立即將2萬多份的後續連署書從新竹清華大學送往中選會點收，但是中選會卻不願意承諾新送到連署書，與原本的31萬份合併計算，使得當天黃士修與中選會的簡任公務員高級分析師王明德爭執了10幾分鐘。正因如此，黃士修認為，中選會的奧步還絕對沒有完，即使已經承諾收件，仍然可能技術拖延，努力使以核養綠公投無法加入年底大選。

黃士修表示，雖然外界認為中選會已做出讓步，要在10月23日中午12時前，完成查對連署人名冊，但是定在「23日前完成」，就已是明顯的奧步。先前公選會裁定以核養綠公投缺了2千多份，因此只要確定再送件的部分，能夠補足差額，也就能公投成案，何需等到23日？事實上，中選會就是繼續設跘，因為24日就是能否加入年底大選的最後期限，假如中選會拖過這一天，在24日之後才宣布成案，就是在逼迫以核養綠只能在明年中獨立舉行公投。

因此，黃士修在與律師商討後決定，假如中選會故意將成案時間拖過24日，絕對會依法告發，追究陳英鈐主委、陳朝建副主委、所有委員及相關公務員的刑責。

黃士修向中央選舉委員會的公務員提出呼籲，希望所有的中選會委員，不要違反法律，要是故意拖延，必會追究相關人員之刑事及行政責任。他甚至將呼籲中選會委員守法的公開信，以雙掛號的方式寄送給包括主委陳英鈐、副主委陳朝建在內的11名委員。

其次，他對於第一波31萬份連署書的不合格率仍有質疑，他號召參與者一起寫寫給中選會請求閱覽連署書，他還先擬好了申請閱覽的格式，希望以萬人信的方式，讓公眾看清楚有多少連署書出錯不合格，而不是中選會的片面之詞。

(中時電子報)

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