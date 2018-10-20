國家電影中心經費縮水？新北市府：只花1／10預算 做該做的事

2018年10月20日 21:26 中時 陳俊雄

民進黨新北市長候選人蘇貞昌20晚間在板橋造勢晚會抨擊，新北市府推動興建國家電影中心，但經費從40億元縮減為4億元，新北市府反駁表示，並無40億元經費之情，且目前施工進度已超過45％，即將在2020年硬體完工的國家電影中心，只花了老縣長1/10的預算，卻做了該做的事。

新北市政府表示，蘇老縣長老調重談，提及國家電影中心經費從40億縮水成4億，但哪裡來的40億，請老縣長說清楚？還是老縣長打算花40億，蓋個大而無當，卻註定失敗的所謂「影城」？

新北市政府質疑，為何老縣長這麼喜歡，做這些只為了所謂歷史定位，成效卻有待評估的重大建設，號稱40億的電影中心如此，要花1000億，由老縣長核定的深澳燃煤電廠，更是如此。

新北市府指出，預算4億元的國家電影中心，目前施工進度已經超過45％，即將在2020年硬體完工。如果真要40億，為何不說，我們省下了36億，只花了1/10的預算，卻做了該做的事。

新北市府也提醒老縣長，台灣在影視音產業上的強項，是我們的人才，是我們的創意，但缺的是資金，和可以發揮的舞台，如果真有40億，市府會把省下來的36億投資在人才上，讓台灣的年輕人，去多學習，多嘗試，有更多的資源，更多機會去和國際競爭，而不是搞個大而無當的蚊子館。

新北市政府表示，台灣最大的財富，是我們的腦袋，不要一天到晚比口袋，比誰錢多。

另對於賴院長今晚所說「老人就已經沒有牙齒如何塗氟」，新北市府表示這是本末倒置、顛倒是非，因為「老人牙齒塗氟，就可以減少沒有牙齒的可能」。

新北市府表示，現在對長者的社會服務，已是結合保健、治療和福利概念，以預防出發，讓自然的、原有的各項機能，都能處於最佳狀況，而不是等到事情發生後再來補救。新北市政府對最需要的弱勢族群，包括60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶等對象，提供最高全口4萬元、半口2萬元等補助，沒有名額限制，隨時可以申請。

(中時 )