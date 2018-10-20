北市》蔡英文五度站台姚文智 笑稱要加強力道

2018年10月20日 21:35 中時 楊孟立

民進黨台北市長候選人姚文智日前才抱怨總統蔡英文站台力道不夠，今晚士林北投後援會成立大會，蔡總統一上台就打趣說，「這是我第五次給姚文智加油，我要加強輔選的力道。」

蔡總統說，姚文智是民進黨青壯世代的好人材，為了選台北市長準備很久，雖然很多人擔心他在這場亂局能不能拚出頭，但看看鄭文燦與林佳龍，「只要肯打拼，台灣人民一定會給機會。」台北市讓姚文智來做，一定會是最好的市長。台北這一戰，民進黨和姚文智絕對會用所有的力氣拼到最後一秒鐘，要拜託大家一起走到底。

蔡總統指出，國際上越來越多國家看到中國的威脅，也看到了台灣站在民主第一線，不禁會懷疑面對這麼大的壓力，台灣是不是可以一直堅持下去？「這次選舉我們可以用選票讓全世界了解到台灣的勇氣與堅持，拜託大家做蔡英文與姚文智的後盾。」

對於台北市長柯文哲稱台灣只是美中之間的商品，姚文智痛批，台灣處境這麼艱難，作為國家首都的市長把自己國家形容為商品，還說我們最好調高價格讓川普才可以出賣，柯市長說這樣的話把我們國家置於何地？

姚文智說，我們好不容易要整合整個國家的力量要持續向前打拼的時候，柯市長卻以首都市長的身份，破壞台灣與美國好不容易建立的民主同盟的關係。他又說，柯市長話只說一半，他沒說出口的是台灣應該要接受兩岸一家親，只有這樣台灣的價格才會更好。「柯市長已經選擇與民進黨蔡總統不一樣的路，他破壞與美國的關係，接受中國的價值，接受兩岸一家親。」

(中時 )