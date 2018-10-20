中職》跌倒球還傳超準！ 陳凱倫：要百分百把球傳出去

2018年10月20日 21:31 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

「球打出來先衝再說！」4局下陳凱倫攔住陳鏞基擊出的球後，失去重心在跌到前將球準準傳到位，沒讓打者站上壘包，讓現場不少人驚艷。不但守備有驚人演出，陳凱倫2局上就貢獻勝利打點，助富邦悍將以11比2擊敗統一獅，賽後談及那次守備，他幽默道：「我自己內心也在尖叫。」

昨天沒有先發的陳凱倫此役先發出賽，5打數3安打、貢獻2打點，更在4局下獅隊郭阜林開轟後以美技刺殺陳鏞基，化解統一的反攻氣勢。

對於自己超水準的守備表現，陳凱倫說：「沒有預設打者會把球打到哪，不管他打到哪，我都要百分之百去接、百分之百去傳。我也不知道自己會有這樣的表現，我內心也在尖叫！」

獅隊此役先發投手江辰晏擁有對戰富邦的優勢，陳凱倫自己也清楚這件事，「我今天是第9棒，所以我就一直觀察，看投手投哪一顆球比較多，設定那顆球攻擊。」

前2局江辰晏已投出5三振，但陳凱倫首次站上打擊區就掃出帶2分打點的安打，「前面棒次都被三振，我想說不能結束在我這一棒，一定要把二壘隊友打回來，我的企圖心比較強一點，設定直球做攻擊，第1顆雖然是直球但不是我要的位置，第2顆也是直球就揮棒了。」

今天富邦擊敗統一，將季後挑戰賽系列賽扳成1比1平手，陳凱倫透露，這2天球隊氣勢都很好，「壓力一定會有，不過賽前就是想辦法放輕鬆，但是贏球後比較開心。」

(中時電子報)