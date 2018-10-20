屏東》「韓流」吹到屏東！賣菜挺廟公 吸引上萬民眾

2018年10月20日 21:39 中時 潘建志

國民黨屏東市長候選人林恊松（右起）、韓國瑜、國民黨屏東縣長候選人蘇清泉3人在晚會合體，主打「高屏連線」。（潘建志攝）

國民黨屏東市長候選人林恊松20日成立競選總部，慶祝晚會現場擠進上萬人，民眾揮舞國旗非常熱鬧。（潘建志攝）

「韓流」吹到屏東！國民黨屏東市長候選人林恊松20日成立競選總部，慶祝晚會邀請到國民黨高雄市長候選人韓國瑜到場助陣，不少民眾衝著韓國瑜參加，現場吸引上萬民眾，擠得水泄不通。由於林恊松長期在屏東慈鳳宮服務，韓國瑜來站台也被網友戲稱「賣菜挺廟公」。

這場晚會主打「高屏連線」，除了韓國瑜及林恊松，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉也是主角，3人在晚會合體，強調高屏是共同生活圈，也期待高屏縣市都能翻轉民進黨執政20年的狀況，讓許多民進黨執政下的縣市政困境可以改善。

韓國瑜上台時指出，民意代表要做到為民喉舌、看緊荷包、依法行政，林恊松擔任民意代表20多年，3樣都做得非常好，一定可以擔任出色的市長。

他說，他年輕時在高雄當兵，曾跑到屏東來「把妹」，所以高屏是一日生活圈。高屏有極佳條件，卻在民進黨長期執政下逐漸沒落；他若擔任市長，要將高屏打造為觀光生活圈，成立農漁產聯盟，讓台灣政治在台北，賺錢在高屏，讓高雄屏東一起賺大錢。

(中時 )