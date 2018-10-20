賴揆出席蘇貞昌造勢晚會 大觀自救會現場激烈抗議

大觀自救會成員高喊批蘇口號，引起現場民眾不滿。（王揚傑攝）

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大觀自救會成員高喊批蘇口號，引起現場民眾不滿。（王揚傑攝）
賴揆今晚出席蘇貞昌板橋造勢晚會。（王揚傑攝）
賴揆今晚出席蘇貞昌板橋造勢晚會。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（20日）晚在板橋區運路舉辦造勢晚會，晚間6時30分許，現場突然集結12名大觀自救會成員，闖入晚會會場，手持標語並高喊「蘇貞昌，只顧選舉，不顧人民！」口號，警方見狀立即上前制止，並以干擾他人合法集會遊行理由，將12名大觀自救成員帶離會場。

過程中，25歲鄭姓男子不滿警方動作，強力反抗，警方故採取強制保護管束，將鄭男帶上警車，詎料，鄭男竟趁海山警分局警備隊長陳敬鏈駕車時不備，張口咬傷陳敬鏈右手臂，警方遂以妨害公務現行犯將鄭男逮捕，帶往派出所偵訊，陳事後已到醫院驗傷。

餘下的11名大觀自救會成員雖被警方隔離在會場外，但仍趁行政院長賴清德及蘇貞昌致詞時，不斷高喊批蘇口號，引起現場眾多支持蘇貞昌民眾不滿，大聲叫罵自救會成員，甚至作勢衝上前，警方迫於無奈，只好拉開自救會成員與會場的距離，自救會成員再度與警方推擠。

造勢晚會於晚間8時30分結束，警方為自救會成員安全，仍暫時將成員隔離在保護圈內，待所有群眾散淨，才讓自救會成員自行離開。

(中時 )

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