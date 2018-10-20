詹雅雯台中催淚開唱 粉絲帶亡夫人形立牌捧場

2018年10月20日 21:48 中時 蔡琛儀

詹雅雯今天下午開唱。(台中廣播電台提供)

詹雅雯和「笑年嬤」一家人相見歡。(台中廣播電台提供)

詹雅雯2018台中限定「一見中情」演唱會20、21日一連兩天在台中中興大學惠蓀堂開唱，她相隔3年重回故鄉；其中一名被暱稱「笑年嬤」的婦人，特地從桃園帶著亡夫的人形立牌和女兒一起南下台中來看演唱會，主辦單位也特別保留座位，一圓他們全家同框聽演唱會的願望。

笑年嬤的先生今年2月因胃癌往生，處理完先生後事，笑年嬤決定放下送貨的工作，帶著先生的人形立牌，在女兒的陪伴下展開環島之旅；她的先生過世前要她把一個紅包交給詹雅雯幫忙行善，笑年嬤也曾在詹雅雯上電視節目的錄影空檔，轉送先生的紀念背包和遺願給詹雅雯，讓她相當感動：「我何德何能，讓他賦予這麼大的一個心願。」

詹雅雯昨開唱前和他們一家人見面，鼓勵笑年嬤，每一個人的人生都彷彿一齣戲，世事無常、輕鬆面對，自己的路要勇敢向前走，並選唱〈人生車班〉獻給這一家人。

詹雅雯今開場以一襲紅色勁裝登場，還接連演唱了31首歌曲，現場歌迷聽得如癡如醉。她說這是一場「台中限定版」的演唱會，長年熱衷行善的她說，面對弱勢個案讓她變得更堅強，並成為她音樂創作的靈感，當做消化心中負能量的發洩出口。

〈思念追袂返來〉歌曲背景是她第一次號召義工共同行善，為住在清水的李老先生打掃住家，讓老先生的母親得以在乾淨舒適的環境中安然離世，他一直感念在心；〈美麗的一齣戲〉則是談到一位重病粉絲，終於能一圓到現場聽演唱會的美夢。首首歌曲都是歌迷的人生寫照，唱出全場所有人的故事與生活，。

詹雅雯今也找來黑人歌手畢諾煦助陣，她在台上教他用台語說：「你真美！」畢諾煦不斷重複：「真美，真美。」讓詹雅雯聽了故作害羞說：「幹嘛一直稱讚我。」全場笑翻。

演唱會最後，全場歌迷大喊安可下，詹雅雯換上輕便服裝突然出現在觀眾席，讓歌迷相當驚喜，她也當場接受點歌，連唱了7首安可曲，歌迷全聽得如癡如醉。詹雅雯說，感受到人生無常，也開始在意「我能關照到的人、我能愛的人還能愛多久」，所以她希望能多唱一場就多唱一場，用歌聲溫暖人心，為演唱會畫下完美句點。

(中時 )