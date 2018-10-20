中職》陳傑憲缺戰有影響 蔗總：看狀況排明天棒次

統一獅陳傑憲（左）20日因傷沒在季後挑戰第2戰先發。（統一獅粉絲團資料照）

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中時電子報
/台南報導

統一獅20日在季後挑戰賽第2戰僅拿1分，投手群9局則狂失11分，終場就以2比11敗給富邦悍將。對於球隊此役的表現，統一總教練黃甘霖透露，陳傑憲缺戰對球隊有影響，之後比賽會再視球員狀況調整陣容。

原定為先發第1棒的陳潔憲因為賽前測試仍有不適，所以臨時決定由蘇智傑擔任開路先鋒，對於這樣的安排，黃甘霖說：「先發打線以守備為主，羅國龍、陳傑憲受傷，所以打擊順序受影響，不過好消息是他們慢慢恢復，如果他們可以歸隊，我們的陣容會更堅強。」

黃甘霖表示：「陳傑憲受傷真的對球隊有影響，明天的棒次還是要看傑憲還有國龍的狀態才能排。」

至於投手部分，先發江辰晏先發3.2局就退場，挨了6支安打、投出6次三振與1次保送，失3分皆為責失分，承擔敗投，而這也是他本季面對富邦先發局數最短的比賽。

江辰晏退場後，牛棚投手群林子崴失2責失分、黃竣彥掉5責失分、傅于剛失1分非責失分，江承峰、安狄都沒失分。

談及江辰晏睇4局就退場的決定，「蔗總」黃甘霖表示：「當時投手教練覺得他情緒、控球出問題，不過結果論來看，是後面的投手沒辦法壓制。」

不過蔗總也說：「目前季後賽每位投手都上場投過了，之後調度投手會更精確。今天會讓安狄上場就是因為他沒投過，讓他投1局看看，看起來是比子威他們都不錯，下一場有贏面時，安狄就會直接上去。」

(中時電子報)

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