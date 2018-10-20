蕭敬騰相隔3年台中開唱 襲胸小宇被當女生

老蕭壓軸今晚演唱會。（媒體棧提供）

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老蕭壓軸今晚演唱會。（媒體棧提供）
小宇美聲演出。（媒體棧提供）
Erika亮麗登場。（媒體棧提供）
小宇下午彩排時遭老蕭襲胸。（媒體棧提供）
袁詠琳今晚性感唱跳。（媒體棧提供）
朱俐靜率舞者唱跳。（媒體棧提供）

蕭敬騰（老蕭）20日率師弟妹宋念宇（小宇）、Erika，與袁詠琳、朱俐靜等人在台中舉辦「秋日狂響」演唱會，老蕭繼2015年妖怪音樂祭演出，相隔3年赴中台灣開唱，今下午彩排陽光普照、氣候涼爽，心情不錯的老蕭趁小宇唱歌時從背後襲胸，小宇事後受訪笑說：「我以為是女生，當下滿享受，我還直覺地去摸他的腿。」有趣的是，演唱會主辦為了對抗雨神老蕭，事前燒了100隻紙烏龜，祈求放晴奏效。

老蕭日前出席旺旺孝親獎頒獎典禮，昨剛從上海返台，他經紀人Summer透露，老蕭此行上海2天吃了20隻大閘蟹，「吃是他的動力，走到哪第一件事都問『這裡什麼好吃』」？今下午彩排結束，老蕭立刻要求品嚐台中美食，助理買來抓餅、綠豆湯等小吃慰勞歌王，沒想到老蕭隨後又說，「這是下午茶，晚餐要吃什麼」，笑翻團隊。

老蕭今一連獻唱〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉等8首歌，50分鐘演出搖滾嘶吼，全場嗨成搖滾區；曾有歌手在此場地開唱遭附近居名抗議音量太大，老蕭透過經紀人表示，「週末難得來到台中，希望大家一起來玩，音樂跟噪音不一樣」。

袁詠琳今帶領4名舞者唱跳〈愛是黑白〉霸氣十足，隨後登場的朱俐靜美聲獻唱〈My heart will go on〉；下個月將發片的Erika，聊起戶外開唱經驗，笑說曾有一年跨年演出遇上暴雨，隔天因而長出針眼！而今年入圍金曲獎男歌手的小宇，以其動人嗓音演繹6首創作歌曲，透露明年推出的新專輯仍選歌階段；今晚演唱會斥資千萬打造，吸引約4800名觀眾進場，票房粗估1400萬。

(中時 )

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