慈濟管理學 企業家也驚喜

2018年10月20日 22:26 中時 廖德修

來自11國552位的學員，來到慈濟花蓮靜思堂參加第72屆靜思生活營。（圖／慈濟基金會提供）

552位實業家10月20日走進全球慈濟人的心靈故鄉－靜思精舍巡禮。（圖／慈濟基金會提供）

「一花一世界、一葉一如來」，即使是靜思鐘鼓，透過精舍師父的解說，處處都充滿著令人有感而發的意涵與禪機。（圖／慈濟基金會提供）

馬來西亞華人、也是大馬偉特（ViTrox）集團負責人朱振榮，2010年3月參加全球靜思生活營，深受慈濟大愛的感動。（圖／慈濟基金會提供）

馬來西亞華人實業家朱振榮（拿33隊牌者）今年帶著公司的員工來台灣參加，希望他們都可以來認識慈濟的真、善、美、與大愛。（圖／慈濟基金會提供）

「在花蓮靜思精舍小靜思前水池的左前方樹下，有個石雕小沙彌，像臥佛姿態躺在木魚上，歡喜地睡著肩膀上及腳下均有一隻小老鼠，你們看到這麼悠閒、可愛的小沙彌，有沒有滿心歡喜？或你們知不知道老鼠與木魚是什麼意思嗎？」

來自11國、超過550位的學員，各有不同的感受與答案，充滿好奇、學習、見習的心情，在慈濟花蓮靜思堂舉行的第72屆靜思生活營，於10月20日走進全球慈濟人的心靈故鄉－靜思精舍巡禮。

在千里之外的國度，每天晨鐘起、薰法香透過影像看見的場景，竟然就在席地而坐的現場，來自海外的靜思生活營的學員，把握終於回到台灣靜思精舍巡禮的難得機會，或誠心禮佛、或靜坐靜思，這一刻竟是如此的感動！

「一花一世界、一葉一如來」，即使是靜思鐘鼓，透過精舍師父的解說，處處都充滿著令人有感而發的意涵與禪機。

來自11個國家552位學員參加慈濟靜思生活營，五點晨起、穿同樣的營隊制服、睡地板大通舖，不管在當地國的身份是教師、首席科學家、營運總監、執行董事、集團CEO、首席營運長、董事長、廠長，無一例外。

這種慈濟特有的營隊紀律，即使這些事業有成的頂尖實業界人士知道三天兩夜的營隊生活如同修行的磨練，雖累但不以為苦，而這種「以戒為制度、以愛為管理」的紀律與秩序，竟是讓這群實業家無論如何都要跨海而來求法習法的重要資糧!

馬來西亞華人實業家朱振榮，是大馬偉特（ViTrox）集團負責人，因2010年3月參加全球實業家靜思生活營，深受慈濟大愛的感動。朱振榮當時心中，悄悄發了一個好願，希望他的好朋友、身邊的親人、公司的員工，都可以來認識慈濟的真、善、美、與大愛。

2011年，馬來西亞偉特集團舉辦旅遊時，特地安排127位員工到臺灣進行環保與人文之旅，員工旅遊到台灣不是跑風景區逛台灣名勝，而是參訪慈濟的管理與環保。

2018年10月20日，朱振榮再次帶著集團同仁來學習，8年後，再成為靜思生活營學員，他在分享時說，非常感恩慈濟有十個字，讓他在公司管理上受益良多，這十個字就是－「以戒為制度、以愛為管理」朱振榮說，用愛帶入企業，做企業清流，他見到正向的改變。

慈濟基金會表示，全球靜思生活營自1995年由一群實業家發起，期盼透過營隊，藉由分享與學習，彼此相互粹鍊智慧，從而反觀自省生命的價值與意義，對工作與生活有新的啟示；並在全球脈動中，鼓勵發揮自身的影響力，在各行各業中引領社會走向務實、簡樸的風氣;回到工作崗位後，能將所見所聞分享給公司員工，發揮愛的循環，以「實業家」實實在在的精神來做事業，為社會作貢獻。

(中時 )