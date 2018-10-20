高雄》民進黨「反併吞」活動 扁：擔心幫不了陳其邁選情

2018年10月20日 22:24 中時 曾薏蘋

喜樂島今與民進黨的「反併吞」活動南北「拚場」；前總統陳水扁今在［新勇哥物語］唱衰民進黨選情，他表示，「今天過後」，高雄市長激烈選情會不會起化學變化？我比任何人都緊張。他說，「我擔心高雄場的舉辦可能幫不了多少陳其邁的選情！？」

阿扁化身的勇哥說，原本可以加分，只要民進黨不提案禁止黨公職人員參加1020，然後在高雄再辦一場守護台灣的遊行活動。如今高雄場針對性太強，給外界有打對台的想像空間，「好好鱉刣到屎流」 ！

此外，內容還提到，國民黨視九合一選舉為2020年重返執政的前哨戰。民進黨則是面臨期中選舉的嚴酷考驗。國民黨訴求決戰中台灣。民進黨好像要決戰北台灣，力拼新北市，如果能贏，一縣抵多縣，民進黨就算不輸了，蔡總統兼黨主席也不用下台了！

以下是新勇哥物語的全文：

-264 —「今天過後」

勇弟：「喜樂島聯盟」發起推動的1020「全民公投反併吞」活動就在今天。高雄同時也有一場「反併吞」（卻也反公投）的大遊行 。

勇哥：原本可以加分，只要民進黨不提案禁止黨公職人員參加1020，然後在高雄再辦一場守護台灣的遊行活動。如今高雄場針對性太強，給外界有打對台的想像空間，「好好鱉刣到屎流」 ！

小勇：「今天過後」，我擔心高雄場的舉辦可能幫不了多少陳其邁的選情！？

勇弟：1019抽完號次籤，整個競選活動才正要開始，選情也將逐漸加溫。民進黨秘書長洪耀福宣稱要拿下13+2的縣市長。國民黨評估新北市等8縣市穩定領先，台中等4縣市小幅領先，高雄等4縣市五五波，目標力拚拿下過半席次。請問哪一黨選前評估比較準？

勇哥：國民黨視九合一選舉為2020年重返執政的前哨戰。民進黨則是面臨期中選舉的嚴酷考驗。國民黨訴求決戰中台灣。民進黨好像要決戰北台灣，力拼新北市，如果能贏，一縣抵多縣，民進黨就算不輸了，蔡總統兼黨主席也不用下台了！

小勇：在這次選戰中，有別於國民黨傳統的政治人物類型，非典型且跳脫傳統的選戰打法，尤其韓國瑜造就出「韓流」，國民黨希望「韓國瑜效應」能外溢到其他縣市。

勇弟：藍營提出的「反空汙」、「反深澳」等公投，將於年底選舉合併投票，

國民黨發言人洪孟楷表示，藍營會聚焦在對蔡政府的「不信任投票」以及為了健康、為了下一代，要共同用選票淘汰不適任的政府。結合年底選舉，希望以公投案的民生議題帶動選民關注，一票選舉、一票公投，催出選票極大化。

勇哥：「今天過後」，高雄市長激烈選情會不會起化學變化？我比任何人都緊張！

(中時 )